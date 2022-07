Straubinger Tagblatt

Gasnotstand - Nur der Staat kann die Last tragen

Straubing (ots)

Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet Tag und Nacht daran, dass die Gaskrise nur teuer wird. Er wird wohl bei dem Energiekonzern Uniper einsteigen, damit der wichtige Gasimporteur nicht kollabiert. Er wird weitere Milliarden zur Verfügung stellen, damit die Versorger in den kommenden Wochen Gas einkaufen, koste es, was es wolle. Doch gewaltige Summen werden nicht reichen. Am Ende wird es darum gehen, wer die Last trägt. Unternehmen, Verbraucher oder Staat. Als einziger kann sich der Staat enorm verschulden, ohne pleitezugehen.

