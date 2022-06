Straubinger Tagblatt

AfD-Parteitag - Vorsitzende von Höckes Gnaden

Straubing (ots)

Der Thüringer hat durchgesetzt, dass die Partei sich auch mit einer Ein-Personen-Spitze begnügen kann. Aber erst in zwei Jahren. Damit sind Chrupalla und Weidel Vorsitzende von seinen Gnaden. Zugleich hat er sich Zeit verschafft. Chrupallas Schwäche kommt ihm gelegen. Sollen er und Weidel sich doch abrackern. Höcke kann sich bequem zurücklehnen. Und die Partei weiter nach rechts rücken. Fraglich allerdings ist, ob sich die AfD so auch im Westen erholen kann. Ihr Zeit als Bundespartei könnte sich dem Ende zuneigen - was sie kaum weniger gefährlich macht.

