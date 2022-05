Deutscher Bauernverband (DBV)

Neuer Fachausschuss "Unternehmerinnen" beim Deutschen Bauernverband

Rukwied: Schub Richtung jünger und weiblicher

Berlin (ots)

(DBV) Um dem selbst gesteckten Ziel "jünger und weiblicher" näher zu kommen, hat der Deutsche Bauernverband einen Fachausschuss "Unternehmerinnen in der Landwirtschaft" eingesetzt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sieht in diesem neuen Gremium eine deutliche Beschleunigung und neue Impulse für die Verbandsarbeit: "Dieser Fachausschuss wird uns einen kräftigen Schub in Richtung "jünger und weiblicher" geben. Dies ist ein wichtiges Signal und wird uns auch in unserer politischen Arbeit helfen. Die Unternehmerinnen werden andere Sichtweisen und Tonlagen in die Diskussion einbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Frauen des Fachausschusses Unternehmerinnen."

Die Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Münster, Susanne Schulze Bockeloh, wurde mit großer Mehrheit zur Vorsitzenden dieses Fachausschusses gewählt: "Frauen sind ein starker Part auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dies wird jetzt auch in den Gremien des Bauernverbandes sichtbar. Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen meiner Kolleginnen, die mich heute zur Vorsitzenden des neuen Ausschusses "Unternehmerinnen in der Landwirtschaft" gewählt haben. Eine tolle Aufgabe, die den Frauen in der Landwirtschaft Gesicht und Stimme im Vorstand des Deutschen Bauernverband geben und der Interessenvertretung insgesamt gut tun wird. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe."

Thematisch wird der Fachausschuss "Unternehmerinnen in der Landwirtschaft" die Stärkung der Rolle von Unternehmerinnen in der Verbandsarbeit, aber auch agrarpolitische Kernthemen bearbeiten. Der Fachausschuss besteht aus landwirtschaftlichen Unternehmerinnen aus allen Landesbauernverbänden.

