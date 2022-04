Deutscher Bauernverband (DBV)

Mädchen für Landwirtschaft begeistern

Großes Interesse am Girls' Day 2022

Berlin (ots)

Mehr als 1.000 Mädchen und Jungen informieren sich morgen beim deutschlandweiten Aktionstag Girls' Day & Boys' Day über Ausbildungsmöglichkeiten in der Land- und Agrarwirtschaft. Die Landwirtschaft ist mit über 200 Angeboten bundesweit vertreten, vom landwirtschaftlichen Betrieb, über den Landhandel bis zur landwirtschaftlichen Hochschule. Zusammen mit der Agrargenossenschaft Goßmar und dem Bauernverband Südbrandenburg organisiert der Deutsche Bauernverband (DBV) ein virtuelles Praktikum mit Videoclips und Liveschaltung in den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb mit Milchviehhaltung. So erhalten die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Lieblingsarbeitsplätze der vier Auszubildenden im Betrieb und können Fragen zu den unterschiedlichen Ausbildungsberufen stellen.

"Der Zukunftstag ist eine tolle Möglichkeit, zukünftige Auszubildende auf den Betrieb aufmerksam zu machen. In der Vergangenheit konnten wir über den Aktionstag bereits Jugendliche für eine Ausbildung zur Landwirt/in oder zur Tierwirt/in in unserer Agrargenossenschaft begeistern. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr mit unserem Vor-Ort-Angebot und einem digitalen Format großen Zuspruch bei den Schülerinnen und Schülern haben", so Dr. Anja Müller-König, Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Goßmar.

Die Nachwuchsexpertin im DBV, Franziska Schmieg, betont: "Beim bundesweiten Aktionstag sollen Mädchen Ausbildungsberufe kennenlernen, in denen Frauen bisher noch unterrepräsentiert sind. Im Ausbildungsberuf Landwirt/in steigt der Anteil von Frauen seit Jahren kontinuierlich, liegt aber immer noch bei nur einem Fünftel. In der Agrargenossenschaft Goßmar können die Teilnehmerinnen mit Anja Müller-König, Ausbilderin Jana Sunkel und den Auszubildenden Lara und Hanna tolle Vorbilder kennenlernen, die erfolgreich als Betriebsleiterin, Herdenmanagerin und Jungfacharbeiterin in der Landwirtschaft arbeiten." Borjana Dinewa-Zelt vom Bauernverband Südbrandenburg ergänzt: "In der Agrargenossenschaft Goßmar herrscht ein großer Teamgeist, hier kann sich jeder Auszubildende unabhängig vom Geschlecht im Team einbringen und dabei seine Stärken entdecken und entfalten."

Die Aktionstage sind das weltweit größte Berufsorientierungsangebot, um Berufe live oder digital authentisch und hautnah zu erkunden.

