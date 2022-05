Straubinger Tagblatt

Klimageld - Entlastung muss zielgerichtet sein

Straubing (ots)

So wird es in diesem Fall wohl darauf ankommen, ob die Freien Demokraten ihr Markenzeichen als Steuersenkungspartei einmal hinten anstellen und einem dringend gebotenen Pragmatismus das Feld überlassen. Dieser besteht eben darin, die zur Verfügung stehenden Mittel wirklich zielgerichtet jenen Menschen zuzuleiten, die ohne eine solche Unterstützung nicht mehr satt werden. Wer die Zeichen jetzt nicht erkennt, die darauf hindeuten, dass ein ansehnlicher Teil der Bevölkerung in Deutschland dabei ist, die Existenzgrundlage zu verlieren, der stellt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land auf eine harte Probe.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell