Straubinger Tagblatt

Ukraine-Krieg - Die EU rückt zusammen

Straubing (ots)

Die Staatengemeinschaft ist gerade dabei, sich angesichts der Krise von einem mächtigen Wirtschaftsblock zu einer globalen Macht mit Einflussstärke zu entwickeln - und alle Mitglieder leisten ihren Beitrag. Nach Jahrzehnten des Widerstands in den eigenen Reihen gegen eine Integration im Verteidigungsbereich finanziert die EU erstmals in ihrer Geschichte Waffen und Ausrüstung und will dafür eine halbe Milliarde Euro mobilisieren. Das ist ein kühner wie richtiger Schritt, denn um Abschreckung geht es mittlerweile nicht mehr. Was die Krise bereits heute lehrt: Keiner der 27 Mitgliedstaaten kann die Bedrohungen alleine bewältigen. Die Gemeinschaft hat verinnerlicht, dass der Kreml nicht nur die Ukraine attackiert, sondern auch jenes liberale Gesellschaftsmodell, für das der Block steht.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell