Straubinger Tagblatt

CDU und CSU schließen einen Pakt auf Gegenseitigkeit

Straubing (ots)

Söder braucht Merz gerade mehr als umgekehrt. Sollte er seine Landtagswahl gewinnen, drehen sich die Vorzeichen. Merz will 2023 als CDU-Chef wiedergewählt werden, die Bundestagswahl rückt näher und die K-Frage steht tatsächlich an. Er muss dann darauf vertrauen können, dass Söder bei der Stange bleibt. Die Symbiose der beiden Parteichefs wird also wohl die nächsten anderthalb Jahre halten. Darüber hinaus sind Prognosen schwierig, nach dem heftigen Auf und Ab der letzten Monate wäre aber allein das für die Union schon mal ein Erfolg.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell