Straubinger Tagblatt

Afghanistan - Letztlich war alles umsonst

Straubing (ots)

Der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch ist gescheitert, all die Opfer, der Blutzoll, den deutsche Soldaten gezahlt haben, die Milliarden, die in das Land geflossen sind: Letztlich war alles umsonst. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land wieder zu einer Basis für den islamistischen Terror wird.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell