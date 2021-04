Straubinger Tagblatt

Der Bund darf. Aber soll er auch?

Straubing (ots)

Regierungsparteien lehnen sich seit Monaten zurück und überlassen die Verkündung oft unbequemer Corona-Regeln Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dem Kanzleramt allerdings ist die Regie in den letzten Monaten entglitten. Was von dort kam, wurde entweder anschließend wieder einkassiert (Osterruhe) oder von den Ministerpräsidenten nicht umgesetzt. Genau deswegen will Merkel ja mehr Macht über die Länder bekommen. Es ist allerdings nicht ersichtlich, warum die Pandemiebekämpfung auf einmal besser laufen sollte, wenn Merkel sie über ihre Mehrheit im Bundestag komplett übernehmen würde.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell