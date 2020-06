Straubinger Tagblatt

Unruhen in den USA - Trump ist eine Fehlbesetzung

Donald Trump droht mit dem Militär. Er lässt den Platz vor dem Weißen Haus mit Gummigeschossen und Tränengas freiräumen, um dort mit Bibel in der Hand eine Ansprache zu halten. Es ist klar, auf wen Trump mit dieser Strategie zielt: auf seine weißen Stammwähler, die auf Recht und Ordnung bestehen. Niemand findet es schließlich wirklich sympathisch, wenn in seiner Umgebung Läden geplündert werden und Autos brennen. Die Schwarzen dagegen ignoriert er. Sie wählen ihn ohnehin nicht. Dieser Präsident spaltet das Land mit Absicht, statt es zu einen. Er ist eine krasse Fehlbesetzung an der Staatsspitze. Am 3. November haben die Amerikaner die Chance, ihn abzuwählen. Sie sollten sie nützen.

