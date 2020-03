Straubinger Tagblatt

Verfahren um Flug MH17 - Ein Prozess mit politischer Brisanz

Die internationalen Ermittler haben in den vergangenen Jahren viele Erkenntnisse zusammengetragen. So haben sie herausgefunden, dass die Rakete, die den Jet mit 298 Menschen an Bord getroffen hat, von einer russischen Rampe im Rebellengebiet in der Ostukraine abgefeuert, die danach nach Russland zurückgebracht wurde. Indirekt sitzt also auch Moskau auf der Anklagebank. Russlands Präsident Wladimir Putin hat stets jede Beteiligung seines Landes und der von ihm unterstützten Rebellen entschieden zurückgewiesen. Glaubwürdig war und ist das nicht. Deshalb hat der Prozess große politische Brisanz. Russland ist bemüht, die die Experten zu diskreditieren.

