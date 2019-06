Leaseweb Deutschland GmbH

Leaseweb unterstützt den Crytek-Launch von "Hunt: Showdown" auf Xbox One

Frankfurt am Main (ots)

Die schnelle und zeitgerechte Bereitstellung zahlreicher dedizierter Server ermöglicht dem Spiele-Entwickler vor dem Launch seines "Bounty-Hunters" flexible Skalierung

Der weltweit vertretene Anbieter von Infrastructure as a Service, Leaseweb, stellt für den Spiele-Entwickler Crytek kurzfristig 400 dedizierte und hoch performante Server in Europa und den USA zur Verfügung. Damit wird die Infrastruktur des unabhängigen Spiele-Entwicklers Crytek zum weltweiten Start der Xbox One-Version des Online-Horror-Shooters Hunt: Showdown unterstützt.

Die für Crytek erfolgskritischen, schnelle und flexibel skalierbaren Server-Ressourcen wurden an geographisch relevanten Punkten mit hoher Spielerdichte bereitgestellt, um in jedem Fall eine fehlerlose Spielerfahrung zu gewährleisten.

"Zum Start eines Spiels wie Hunt: Showdown ist die Möglichkeit zur weltweiten Skalierung mit nur einem einzigen Hosting-Partner überlebenswichtig. Die räumliche Nähe der Server, die Netzwerk-Latenzzeit und Geschwindigkeit bestimmen die Qualität der Online-Spielerfahrung", sagt Faruk Yerli, CEO von Crytek. "Eine wichtige Messgröße im Online-Gaming ist die Latenz . Aus diesem Grund haben wir bereits vor dem Launch mit Leaseweb daran gearbeitet, geringste Verzögerungswerte gewährleisten zu können", so Yerli weiter.

Bereits seit dem Jahr 2015 stellt Leaseweb für Crytek spezifisch konfigurierte dedizierte Server an verschiedenen Orten weltweit zur Verfügung. Ebenso sorgt Leaseweb über sein Netzwerk, welches u.a. mehrere Tier 1 IP-Netzwerke einbindet, für die globale Anbindung von Crytek.

"Ein Gaming-Developer wie Crytek benötigt Flexibilität und kundenspezifische Anpassungen, um regelmäßig große Updates auszurollen und neue Spiele erfolgreich zu machen. Dafür sind wir perfekt aufgestellt und können diese Herausforderung exzellent erfüllen", sagt Marcus Busch, Geschäftsführer von Leaseweb Deutschland. "Wir arbeiten strategisch mit Crytek und planen gemeinsam. So halten wir immer genügend Ressourcen vor, um Updates oder den nun anstehenden Launch von Hunt: Showdown auf der Xbox One problemlos abbilden zu können", ergänzt Busch.

"Für den Launch eines neuen Spiels oder eines Updates ist flexible Infrastruktur entscheidend, verbunden mit der Möglichkeit schnell skalieren zu können. Das kann bedeuten, mehrere hundert dedizierte Server innerhalb weniger Tage zur Verfügung zu haben. Leaseweb bietet genau diese Flexibilität und ist zudem proaktiv, wenn es darum geht, weitere Verbesserungen der Infrastruktur basierend auf unseren Erfordernissen vorzuschlagen. Mit Leaseweb haben wir 100 Prozent Verfügbarkeit bei geringster Latenz erzielt", erklärt der Crytek-CEO Faruk Yerli.

Über Leaseweb Leaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS) Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehend aus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassen Public Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, Content Delivery Network und Cyber Security Services, die durch außergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstützt werden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit 1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites, Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- und Speicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren an Standorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seine Dienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: Leaseweb Netherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc. ("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"), Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH ("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UK Ltd.

Press Kit zu Hunt: Showdown: https://press.crytek.com/media/album/6095#

Pressekontakt:

Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek, Kleyerstrasse 75-87,

60326 Frankfurt am Main,

E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,

E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de

Original-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell