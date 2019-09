Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Kita-Notstand

Straubing (ots)

Doch klar ist: Die Kitas gehören zu den Bereichen, in denen die Gesellschaft sich Sparsamkeit am wenigsten erlauben kann. Dort werden im Idealfall die Talente der Kinder herausgekitzelt und von klein auf gezielt gefördert, werden Neugier und Wissenshunger geweckt. Das ist für Migrantenkinder, in deren Familien nicht oder wenig Deutsch gesprochen wird, besonders wichtig. Klar ist: Gute Kinderbetreuung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Doch statt flächendeckend kostenlose Kita-Plätze anzustreben, muss mehr für die Qualität, Fachkräfte und bessere Arbeitsbedingungen getan werden.

