Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Kretschmann spielt auf Risiko

Straubing (ots)

Die Grünen haben sich so sicher und behütet unter Kretschmanns Mantel gefühlt, dass sie es nicht für nötig gehalten haben, einen Kronprinzen aufzubauen. Jemand der für Erneuerung steht. Herausfordern wird ihn die CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann. Eine Frau also, 54 Jahre alt. Das könnte für den Amtsinhaber noch ein Problem werden. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, heißt es. Es wäre bedauerlich, würde Kretschmanns Karriere damit enden, dass die Wähler ihn in Rente schicken.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell