Straubinger Tagblatt: Europa muss raus aus den Hinterzimmern

Europa wartet auf Entscheidungen. Fast drei Wochen nach der Europawahl herrscht praktisch Stillstand. Zumindest vordergründig. Gleichzeitig passiert derzeit genau das, was doch eigentlich nicht mehr vorkommen sollte, wenn man die vollmundigen Ankündigungen aus dem Wahlkampf ernst nimmt: Postengeschacher in Hinterzimmern. Schade. Denn am 26. Mai hat die Wahlbeteiligung deutlich zugenommen. Viele Menschen glauben an Europa und haben Interesse daran. Diesen Vertrauensvorschuss verspielen nun jene, die dem heimlichen Geschacher den Vorzug vor demokratischer Transparenz geben.

