Straubinger Tagblatt: Iran-Krise - Chance für die Europäer

Iran-Krise - Chance für die Europäer

Bisher hat das Vorgehen Trumps nur Verlierer zurückgelassen. Denn auch Teheran hat außer Drohungen nichts zu bieten. Womöglich aber könnte genau jetzt die Chance der Europäer gekommen sein, sich doch als fähige Vermittler einzubringen. Jetzt, wo klar zu sein scheint, dass niemandem an noch mehr Eskalation gelegen ist, könnte zum Beispiel eine Initative für neue Verhandlungen erfolgreich sein. Denn wenn es gelingen sollte, die USA - die sich in eine Sackgasse manövriert haben -, den Iran, Russland, China und die Europäer an einen Tisch zu bringen, könnte das ganz neue Chancen ergeben, für das Atomabkommen, aber auch für eine gesamte instabile Weltregion.

