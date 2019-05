Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: US-Falke zu Besuch

Straubing (ots)

Der Himmel zwischen Deutschland und den USA war in den letzten zwei Jahren schon deutlich dunkler eingefärbt, als es derzeit der Fall ist. Das US-Außenministerium macht zudem vor dem Besuch demonstrativ ein freundliches Gesicht und nennt als offizielle Gesprächsthemen weitgehend konsensuale Punkte wie die Ukraine, Russland, den Westbalkan und China. Außerdem nimmt sich Pompeo für Deutschland nach Angaben des Department of State einen ganzen Tag Zeit. Gemäß den diplomatischen Gepflogenheiten ist das ein demonstrativer Ausdruck von Wertschätzung. Pompeos Besuch kann deshalb, trotz noch bestehender Eintrübungen, als weiterer Lichtblick in den transatlantischen Beziehungen gewertet werden.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell