Straubinger Tagblatt: Kim bei Putin - Konstruktive Rolle

Wenn Putin sagt, nur die Einhaltung internationalen Rechts und nicht das Recht des Stärkeren könne den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel lösen, klingt das beinahe wie Hohn. Zwar ist dieser Satz, der sich an den amerikanischen Präsidenten richtet, völlig korrekt. Doch Putin selbst schert sich wenig um Völkerrecht und setzt gern, etwa in der Ukraine oder in Syrien, auf das Recht des Stärkeren. Wenn er nun bereit ist, bei der Suche nach einer Lösung im Korea-Konflikt eine konstruktive Rolle zu spielen, wäre das nur zu begrüßen. Eine Erfolgsgarantie ist das aber noch nicht. Wie Trump und Kim ist auch Putin immer wieder für böse Überraschungen gut.

