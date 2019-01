Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Bayern-SPD - Es bleibt nur die Hoffnung

Straubing (ots)

Für den betont sozialen Kurs und den Markenkern "soziale Gerechtigkeit" in Kombination mit Nachhaltigkeit gibt es in der deutschen Wählerschaft sicher Zustimmung, die weit über die 9,7 Prozent hinausgeht, welche die Bayern-SPD bei der Landtagswahl eingefahren hat. Das Problem dabei erkannten viele Genossen in Bad Windsheim glasklar: Die Wähler nehmen der SPD einfach nicht mehr ab, dass sie ihre Ankündigungen und Absichten durchsetzen kann. (...) Es bleibt zunächst wenig mehr als das Prinzip Hoffnung, dass die gesellschaftliche und politische Großwetterlage den Wind eines schönen Tages wieder in eine für die Sozialdemokratie günstigere Richtung drehen wird. Bis dahin können die bayerischen Genossen an ihre Spitze wählen, wen sie wollen, und sie können sich organisieren, wie sie wollen - es wird nicht viel ändern.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell