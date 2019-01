Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Konflikt in Venezuela - Noch nicht vorbei

Straubing (ots)

Solange das mächtige Militär nicht die Seite wechselt, wird sich Maduro noch eine Weile an sein Amt klammern. Davon, dass die USA militärische Mittel nicht ausschließen, wird er sich nicht beeindrucken lassen. Noch weiß er Russland, China, den Iran und das NATO-Land Türkei an einer Seite. Präsident Recep Tayyip Erdogan nennt ihn einen Bruder. Mit der Niederschlagung des Aufstands 2017 hat Maduro seine Skrupellosigkeit bewiesen. Es ist zu befürchten, dass den Venezolanern der schlimmste Kampf noch bevorsteht. Ewig wird Maduro sich allerdings nicht an der Macht halten können.

