Straubinger Tagblatt: Kohlekommission - Das Wichtigste fehlt

Wann wird denn nun das letzte Stück Braunkohle in Deutschland gefördert, wann geht der letzte Kohlemeiler vom Netz? Ausgerechnet diese Fragen lässt die Kohlekommission, deren Konzept am Freitag beschlossen werden soll, bisher völlig offen. Ebenfalls keine Antwort bekommen die Bürger, die sich um den Hambacher Forst sorgten, und die hofften, von der Kommission werde ein Signal für den Erhalt des mittlerweile so symbolträchtigen Waldes ausgehen. Das Wichtigste fehlt also, das Ergebnis der Kommission ist unbefriedigend.

