Straubinger Tagblatt: Für die Nato verheerend

Straubing (ots) - Für die Nato ist der Konflikt zwischen den Mitgliedsstaaten verheerend. Beide Länder werden immer mehr zum Problem für das Bündnis. Trump, weil er sich nicht um die Befindlichkeiten der Partner schert, und Erdogan, weil er sich immer weiter an Russlands Präsident Wladimir Putin annähert und die Interessen des Bündnisses in der Kurden-Frage ignoriert. Das schwächt die Nato, was genau in Putins Sinne ist. Sollte es Erdogan jedoch wirklich auf die Machtprobe mit Trump ankommen lassen, wird Putin den ökonomischen Absturz der Türkei nicht abwenden können.

