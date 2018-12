Louisa (Emilia Clarke) und Will (Sam Claflin) genießen trotz seiner Behinderung auch unbeschwerte Momente. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Alex Bailey" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der Roman ist ein Bestseller, die Romanverfilmung lockte Millionen in die Kinos. Das ZDF präsentiert das Liebesdrama "Ein ganzes halbes Jahr" am Sonntag, 30. Dezember 2018, 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Regisseurin Thea Sharrock inszenierte den Film, zu dem Autorin Jojo Moyes selbst das Drehbuch schrieb. Die Hauptrollen spielen Emilia Clarke ("Game of Thrones"), Sam Claflin, Janet McTeer und Charles Dance.

Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke) braucht dringend einen neuen Job. Sie stellt sich bei der reichen Familie Traynor vor. Dort soll sich Louisa um Will (Sam Claflin), den 31-jährigen Sohn von Camilla (Janet Mc Teer) und Stephen Traynor (Charles Dance), kümmern. Seit einem Unfall vor mehreren Jahren ist der ehemalige Investment-Banker vom Hals abwärts gelähmt und auf Intensivpflege angewiesen. Den anstrengenden körperlichen Teil der Pflege leistet Wills Pfleger Nathan (Stephen Peacocke). Louisa soll den Zyniker Will unterhalten und aufheitern. Trotz anfänglicher Gegenwehr kann sich Will Louisas natürlichem Charme und ihrer ehrlichen, aufrichtigen Art nicht entziehen: Louisa bringt Will wieder zum Lachen. Wills Eltern haben Louisa bewusst verschwiegen, dass Will einen sogenannten "assistierten Suizid" in der Schweiz plant, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Louisa bleiben sechs Monate, ein ganzes halbes Jahr also, um Will von diesem Vorhaben abzubringen.

Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einganzeshalbesjahr

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-ganzes-halbes-jahr/

Sendungsseite: https://ly.zdf.de/mVH/

http://twitter.com/ZDFpresse

http://instagram.com/ZDFmediathek

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell