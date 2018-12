"das aktuelle sportstudio" im ZDF 2018 auf Erfolgskurs

"das aktuelle sportstudio" im ZDF steigerte in diesem Jahr Zuschauerzahl und Marktanteil. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Ralph Orlowski" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Beste Jahresbilanz seit 2013: "das aktuelle sportstudio" erreicht 2018 einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Im Schnitt sahen 2,18 Millionen Zuschauer die bisherigen 40 Sendungen des Jahres. Der ZDF-Klassiker am Samstagabend, der in diesem Jahr seinen 55. Geburtstag feiern konnte, legte 2018 auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zu: auf 8,9 Prozent Marktanteil.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir freuen uns über den gewachsenen Zuspruch. In diesem Jahr haben wir im 'aktuellen sportstudio' verstärkt daran gearbeitet, immer wieder einen frischen Blick auf das sportliche Geschehen zu werfen und vermehrt auch die komplexen sportpolitischen Themen in der Sendung aufzugreifen - in der Regel verknüpft mit den informativen Interviews, die unsere vier Moderatorinnen und Moderatoren mit ihren Gästen geführt haben."

Mit der Ausgabe am Samstag, 22. Dezember 2018, 23.00 Uhr, geht "das aktuelle sportstudio" in eine dreiwöchige Pause und wird am Samstag, 12. Januar 2019, 23.00 Uhr, wieder im ZDF auf Sendung sein. Die letzte Ausgabe 2018 bietet noch einmal bestes Sportprogramm - mit dem letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga, an dem im Samstagabendspiel Eintracht Frankfurt und Bayern München aufeinandertreffen. Zu Gast im Studio bei Moderator Sven Voss sind Handball-Bundestrainer Christian Prokop und Weltmeister-Trainer Heiner Brand.

Vor über 55 Jahren, am 24. August 1963, ging "das aktuelle sportstudio" im ZDF erstmals auf Sendung - parallel zum Start der damals neu gegründeten Fußball-Bundesliga.

