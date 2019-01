Straubinger Tagblatt: Ditib-Konferenz - Ein Affront

Straubing (ots) - Die Ditib ist der verlängerte Arm der türkischen Regierung. Was sie sich in Deutschland herausnimmt, würde Präsident Recep Tayyip Erdogan keiner vom Ausland gesteuerten Organisation auf türkischen Boden durchgehen lassen. Im Gegenteil, seine Staatsanwälte würden nicht lange zögern und dem Treiben ein Ende setzen. Und Deutschland? Viel zu lange hat die Politik Ditib gewähren lassen. Wollte nicht sehen, wie sehr sich der Verband verändert hat. Dass die wichtige integrative Aufgabe, die Ditib einst übernommen hat, in den Hintergrund gerückt ist.

