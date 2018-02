Mainz (ots) - Mehrere Funktionsträger der IG Metall kritisieren gegenüber "Report Mainz" den Umgang der Gewerkschaftsspitze mit rechten Gewerkschaften wie "Zentrum Automobil". Ein Vertrauensmann der IG Metall im Daimler-Werk in Rastatt sagte dem Politikmagazin: "Ich fühle mich im Stich gelassen, von den Kollegen im Betriebsrat und auch von der Gewerkschaftsspitze. Die Linie von oben ist eben. Den Kampf, den nehmen wir jetzt nicht auf. Es ist besser, sich da wegzuducken, und das Problem geht damit vorbei."

Wie im Daimler-Stammwerk in Untertürkheim tritt "Zentrum Automobil" auch in Rastatt bei den bevorstehenden Betriebsratswahlen mit einer eigenen Liste an. Dort hat der Spitzenkandidat eine rechtsextreme Vergangenheit. Er war mehrere Jahre im Umfeld der "Kameradschaft Rastatt" bzw. der "Nationalen Sozialisten Rastatt" aktiv. Der IG-Metall-Vertrauensmann kritisiert, die Gewerkschaft tue nicht genug gegen die rechten Umtriebe bei Daimler: "Ich behaupte, die Inaktivität, schlimmer noch das Kleinreden des Problems von der Spitze der IG Metall hier in der Region und hier im Werk, hat nur den einen Grund, dass sie keine Mitglieder verlieren wollen."

Gegenüber "Report Mainz" weist der Funktionsbereichsleiter Betriebspolitik beim IG Metall-Vorstand, Rudolf Luz, die Vorwürfe zurück. Er sagte, die Kritik sei gegenüber der Gewerkschaftsspitze nicht vorgetragen worden. Die IG Metall gebe Argumentationshilfen gegen rechts und führe diesbezüglich auch Seminare durch.

Auch der IG Metall-Betriebsrat Michael Clauss kritisiert die späte Reaktion des IG Metall dominierten Betriebsrates Untertürkheim gegenüber "Zentrum Automobil". Man habe viel zu lange gewartet, sich den rechten Betriebsräten entgegenzustellen. Erst Wochen nachdem "Report Mainz" zu rechtsextremen Positionen einiger Zentrums-Kandidaten berichtet hatte, veröffentlichte der Betriebsrat eine Stellungnahme, in der er sich von "Zentrum Automobil" distanzierte. Dabei seien die rechtsextremen Umtriebe der Führungsspitze von "Zentrum Automobil" im Werk seit Jahren bekannt. "Zentrum Automobil" tritt in Untertürkheim bei der bevorstehenden Betriebsratswahl mit 187 Kandidaten an. Das ist die zweitgrößte Liste nach der IG Metall.

Kritik löst auch der Umgang der IG-Metall-Spitze mit Betriebsräten aus, die sich in der AfD engagieren. Zum Beispiel Denny Jankowski: Er ist Betriebsrat bei Jenoptik in Jena, IG-Metall Mitglied und außerdem ein sehr aktiver AfD-Funktionär, kandidierte u. a. bei der Bundestagswahl für die AfD. Professor Klaus Dörre von der Universität Jena kritisiert im Interview mit "Report Mainz", dass sich die IG Metall gegenüber AfD-Betriebsräten nicht eindeutig genug positioniere: "Es gibt keinen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD, nach wie vor. Es gibt keine Handhabe nach Satzung formalrechtlich jemanden auszuschließen, nur weil er mit der AfD sympathisiert und für sie kandidiert. Das gilt auch für die Thüringer AfD, die offen ist für traditionsfaschistische Positionen."

