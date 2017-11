Straubinger Tagblatt: Bayern SPD - Schlimmer kanns nicht kommen

Straubing (ots) - Die politische Lage in der Landespolitik ist heute keineswegs so zementiert und betoniert wie vor früheren Landtagswahlen. Das ist von Vorteil für die designierte SPD-Spitzenkandidatin. Nachteilig ist die Zersplitterung auf der Oppositionsseite. Neben Grünen und Freien Wählern könnten auch FDP und AfD in den nächsten Landtag einziehen. Von der Schwäche der CSU könnten die Sozialdemokraten dann nicht profitieren wie dies schon 2008 der Fall war. Es sei denn, Natascha Kohnen läuft zu ganz großer Form auf.

