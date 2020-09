Der IT-Macher GmbH

Vier Jahre positive Geschäftsentwicklung beim IT-Macher

Zum vierten Mal in Folge freut sich der Wolfratshausener IT-Dienstleister über die positive Entwicklung sowohl bei Umsatz als auch Gewinn.

Mit der Verabschiedung der Bilanz in der Gesellschafterversammlung schloss der IT-Macher mit 31.12.2019 sein viertes Geschäftsjahr erfolgreich ab. Während im ersten Geschäftsjahr noch eine schwarze Null zu verzeichnen war, bilanzierte das Unternehmen in den Folgejahren kontinuierliche Zuwächse bei Umsatz als auch Ertrag und konnte das gewünschte Wachstum auf inzwischen 22 Mitarbeiter konsequent ausbauen.

"Die Pläne und Konzepte, die wir bei der Gründung hatten, sind sehr gut aufgegangen. Unser Fokus auf eine nachhaltige Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms und APEX im Einsatz haben, hat sich bewährt. Das sieht man an den Zahlen, aber auch in der Entwicklung bei Kunden und Mitarbeitern, denen ich an dieser Stelle für ihre Treue danken möchte", freut sich Geschäftsführer Michael Kilimann, der im Unternehmen für Verkauf, Marketing, Strategie und Partner verantwortlich ist.

Von anfänglich sieben wurde das Team inzwischen auf 22 feste und freie Mitarbeiter erweitert, wobei das Durchschnittsalter bei 47 Jahren liegt, was die langjährige fachliche Expertise der Berater des Unternehmens dokumentiert. Stolz ist man auch darauf, trotz des massiven Mangels an erfahrenen IT-Fachkräften keinerlei Fluktuation bei den Mitarbeitern zu verzeichnen. "Menschen sind für mich entscheidend für eine erfolgreiche Unternehmung und ich bin glücklich, dass wir in einem so kompetenten und begeisterten Team zusammengefunden haben", freut sich Mark Eichhorst, der als Geschäftsführer die Themen Technologie, Beratung & Entwicklung verantwortet.

Die positive Entwicklung lässt sich u.a. auch auf die konsequente Stammkundenpolitik zurückführen, die man von Anfang an strategisch angestrebt habe. Über 20 % der inzwischen rund 50 Kunden sind größere Unternehmen und Konzerne, die wiederholt unterschiedliche Dienstleistungen aus dem breiten Angebotsportfolio beauftragen.

"Oft baut sich der Kontakt durch einen Workshop zur Migration oder einer speziellen Fragestellung zum Application-Server auf, wird dann über Verbesserungen der Forms-Anwendung mithilfe des FormsOptimizers intensiviert und setzt sich durch Projekte zur Mobilisierung und Digitalisierung von Prozessen über eigens entwickelte APEX-Applikationen fort", beschreibt Mark Eichhorst eine typische Entwicklung in den Kundenbeziehungen der vergangenen Jahre, bei der man in der Zusammenarbeit auf Handschlagqualität und Partnerschaftlichkeit setzt.

Dass es sich dabei nicht nur um Worthülsen sondern um gelebte Werte handelt, bewies das Unternehmen während der Corona-Krise. Der IT-Macher konnte dank einer Kundenbasis mit breitem Branchen-Mix auch im ersten Halbjahr stabile Geschäftszahlen verzeichnen. Kunden in Zahlungsschwierigkeiten kam man entgegen, da sonst die bisherigen Arbeiten zu Fehlinvestitionen geworden wären.

Mittelfristig will man das Team auf 30 Berater und Software-Entwickler ausbauen und die Schwerpunkte zunehmend auf die Bereiche Software-Entwicklung, Mobilisierung und Digitalisierung legen.

"Die Aussagen seitens Oracle bieten uns für die nächsten 10 bis 15 Jahre weiter gute Perspektiven im Bereich Oracle Forms. Als zweites Standbein für Neukunden außerhalb der Kundenbasis setzen wir auf Prozessoptimierung durch mobile Lösungen als Thema. Wir bleiben unserer Strategie - keine Projekte außerhalb unserer Kernkompetenz - dabei aber definitiv treu. Unsere erfolgreichen Projekte sorgen für das Empfehlungsmarketing, durch das wir unser Geschäft bisher kontinuierlich ausbauen konnten und in Zukunft auch weiter ausbauen werden", fasst Michael Kilimann die Pläne des Unternehmens für die Zukunft zusammen.

Unternehmensprofil IT-Macher

Der IT-Macher unterstützt die Unternehmen beim erfolgreichen Einsatz von Oracle Forms- & APEX-Applikationen. Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Weiterentwicklung & Modernisierung der Anwendungen, die Bereitstellung ausgereifter Lösungen für die kostengünstige Umsetzung typischer IT-Aufgaben, Services zur Optimierung der Entwicklungsprozesse sowie der Aufbau abgesicherter Entscheidungsprozesse auf Basis moderner Reporting-Werkzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, das ausschließlich Experten mit langjährigem Oracle und IT Know-how beschäftigt, betreut Kunden im deutschsprachigen Raum.

