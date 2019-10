Der IT-Macher GmbH

Der IT-Macher verstärkt Consulting-Team für Oracle Anwender

Wolfratshausen (ots)

Mit Andreas Gröner und Roland Schmid steigen zwei weitere langjährige Oracle Experten beim Wolfratshausener IT-Dienstleister ein.

Seit der Gründung des Unternehmens 2016 baut der IT-Macher sein Team im Umfeld von Oracle Forms und Oracle APEX stetig aus. Inzwischen betreuen rund 20 Experten die Kunden beim Einsatz der Oracle Technologie. Mit Andreas Gröner und Roland Schmid konnten erneut zwei kompetente Mitarbeiter gewonnen werden, um das Projektgeschäft zu intensivieren.

Michael Kilimann, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters in Wolfratshausen, über den Ausbau des Unternehmens: "Das Interesse der Kunden an unserem Angebot ist mehr als erfreulich, auch dass sich immer mal wieder Engpässe bei der Umsetzung von Aufträgen ergeben. Das darf sich natürlich nicht negativ auf unsere Kunden auswirken, so dass wir schon seit einiger Zeit nach weiteren Mitarbeitern gesucht haben. Wir stellen allerdings sehr hohe Ansprüche an die Kollegen, nicht nur, was deren fachliche Expertise angeht. Daher freue ich mich, mit Andreas Gröner und Roland Schmid zwei Oracle Consultants an Bord zu haben, die richtig gut in unser Team passen."

Verstärkung in der Oracle APEX-Entwicklung

Andreas Gröner (44) erweitert das APEX-Team als Entwickler und Berater. Der Quereinsteiger in die IT war seit seinem Studium in einem Verlag tätig und beschäftigt sich seit 2012 mit SQL, der Oracle Datenbank, und PL/SQL. Neben der Neukonzeption und Portierung zahlreicher Prozesse aus Access nach Oracle verantwortete er als Projektleiter die notwendige Umstrukturierung bestehender Arbeitsabläufe und war zuständig für die interne Workflowsoftware. Als stellvertretender Gruppenleiter übernahm er die Entwicklung und Koordination von Datenbank-Projekten, die Implementierung von Modulen in Oracle 11g und 12c unter Einsatz von SQL, PL/SQL und Java, das Customizing bestehender Datenbanken sowie die Erweiterung und Neukonzeption von Funktionen in Access 2013 mit VBA, VBS und XML mit XSLT. Er verfügt über Erfahrungen im Anwender-Support sowie in der Zusammenarbeit mit Partnern und Auftraggebern.

Seit Mai 2019 beschäftigt er sich intensiv mit Oracle APEX und hat den Leistungsumfang der Oracle Entwicklungsumgebung in kleineren Projekten bereits zu schätzen gelernt. Befragt nach seiner Motivation, zum IT-Macher zu wechseln, sagt Andreas Gröner: "Das hatte mehrere Gründe. Ich wollte nicht nur beim Anwender arbeiten, sondern meine Erfahrungen vielseitiger nutzen. Als IT-Dienstleister entwickelt man sich ständig weiter, ist immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, das hat mich einfach gereizt. Die Ausrichtung auf APEX bei einem Anbieter an meinem Wohnort zu finden war sehr erfreulich und der Empfang in dem Unternehmen unschlagbar. Ich fühle mich schon nach wenigen Tagen angekommen, die Herzlichkeit der neuen Kollegen hat mir einen Supereinstieg ermöglicht."

Ausbau beim Oracle Forms-Team

Roland Schmid (56) bringt mehr als 19 Jahre Projekterfahrung mit Oracle Forms, davon mehr als 13 Jahre in der Produktentwicklung mit in das Unternehmen ein. Fundierte Kenntnisse der Oracle Datenbank seit Version 7.3 und der Oracle Application Server Technologie IAS bzw. WLS 9-12 inklusive der zugehörigen Entwicklungswerkzeuge runden seine technologischen Kompetenzen im Oracle Umfeld ab. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrungen in der Projektleitung beim Kunden, u.a. als Kundenberater und Systementwickler, außerdem verbrachte er 6 Jahre in der firmeninternen ERP-Systementwicklung. Erfahrungen im multinationalen Projektgeschäft sammelte er u.a. bei der Konzeption und Umsetzung eines Master-Data-Management Systems zur Datenkonsolidierung sowie bei Konzeption und Aufbau einer Plattform für ITIL Incident/Change/Test/Release Management. Auch war er für die Entwicklung einer IQIMS, einer revisionssicheren Datenbank, verantwortlich.

Beim IT-Macher ist er für Projektleitung, Entwicklung & Consulting für Projekte rund um Oracle Forms, BI Publisher und FormsOptimizer zuständig. "Mit Michael Kilimann bin ich seit 2011 im stetigen Kontakt, den FormsOptimizer habe ich bereits in einem Workshop bei meiner letzten Firma kennengelernt und war von den Möglichkeiten begeistert. Das fachliche Spektrum eines Forms-Machers decke ich vollständig ab, das Unternehmen vermittelt den Eindruck, eine angenehme, kollegiale Zusammenarbeit zu fördern, und bietet gleichzeitig interessante fachliche Herausforderungen. Da ich mich beruflich verändern wollte, um durch ein vielfältigeres Projektspektrum gefordert zu werden, bot mir der IT-Macher das ideale Arbeitsumfeld", begründet Roland Schmid seinen Wechsel zum Wolfratshausener Oracle Partner.

Bildmaterial zur medialen Verwendung steht online unter https://www.der-it-macher.de/files/news/Andreas-Groener.jpg bzw. https://www.der-it-macher.de/files/news/Roland-Schmid.jpg zum Download in Druckqualität zur Verfügung.

Unternehmensprofil IT-Macher

Der IT-Macher unterstützt die Unternehmen beim erfolgreichen Einsatz von Oracle Forms- & APEX-Applikationen. Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Weiterentwicklung & Modernisierung der Anwendungen, die Bereitstellung ausgereifter Lösungen für die kostengünstige Umsetzung typischer IT-Aufgaben, Services zur Optimierung der Entwicklungsprozesse sowie der Aufbau abgesicherter Entscheidungsprozesse auf Basis von Business Intelligence. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, das ausschließlich Experten mit langjährigem Oracle Know-how beschäftigt, betreut Kunden im deutschsprachigen Raum.

Pressekontakt:

Der IT-Macher GmbH

Michael Kilimann

Königsdorfer Straße 25

82515 Wolfratshausen

+49 8171 998 93 97

info@der-it-macher.de

www.der-it-macher.de

Original-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell