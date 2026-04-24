Continentale Versicherung

Deutscher Versicherungs-Award 2026: Continentale überzeugt mit fondsgebundener Privatrente

Dortmund (ots)

Die Continentale Versicherung gehört beim Deutschen Versicherungs-Award 2026 zu den Top-Anbietern im Bereich der fondsgebundenen Privatrente. Mit einer Top-3-Platzierung in dieser zukunftsorientierten Vorsorgekategorie unterstreicht der Versicherer seine Kompetenz bei renditeorientierten Altersvorsorgelösungen.

Stark in der Vorsorge

Darüber hinaus erreichte die Continentale weitere Top-3-Platzierungen in den Kategorien Riester-Rente, Basisrente Neue Klassik sowie in der Absicherung der Erwerbsunfähigkeit. Insgesamt belegt das Unternehmen damit seine starke Position über verschiedene Vorsorgebereiche hinweg. Die Auszeichnungen wurden in Berlin von Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben, entgegengenommen. Initiatoren des Deutschen Versicherungs-Awards sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender n-tv sowie das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).

Fondsgebundene Vorsorge im Fokus

"Die Top-3-Platzierung bei der fondsgebundenen Privatrente hat für uns einen besonderen Stellenwert", sagt Thomas Pollmer. "Gerade in einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld sind flexible und chancenorientierte Lösungen für die Altersvorsorge entscheidend. Unser Ansatz ist es, Kundinnen und Kunden transparente Produkte mit attraktiven Renditechancen und gleichzeitig verlässlichen Rahmenbedingungen anzubieten. Dass wir in diesem wichtigen Segment ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Weg."

Hintergrund zur Auszeichnung

Die Ratingagentur Franke und Bornberg und das DISQ analysierten für den Branchen-Award zum neunten Mal Versicherer und deren Produkte, in diesem Jahr über 12.000 Tarife. Für die Leistungsanalyse schauten sie sich mehr als 5.000 Datensätze an. Die Unternehmen mit den besten Produkten unterzogen sie zudem einer umfassenden Service-Analyse. Mit 975 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und führten Internet-Tests zur Verbraucherfreundlichkeit durch. Die vordersten Plätze belegten schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Qualität, Preis und Leistung sowie Service bieten. Insgesamt wurden 40 Versicherer in 37 Kategorien ausgezeichnet.

Mehr Informationen zu den Produkten der Continentale Versicherung gibt es unter continentale.de/lebensversicherung. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/lebensversicherung.

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