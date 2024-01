Continentale Versicherungsverbund

Nachhaltig abgesichert in die Zukunft: Continentale weitet Gebäudeversicherung für Firmen aus

Dortmund (ots)

Ein neuer Komplettschutz und mehr als 60 neue oder verbesserte Leistungen: Die Continentale hat ihre gewerbliche Gebäudeversicherung optimiert. Der KuBuS Gebäude-Tarif umfasst nun neben der XL- und der XXL-Variante auch den TOP-Schutz. In diesem Komplettpaket zu einem attraktiven Beitrag sind drei neue Zusatzbausteine automatisch enthalten. Ein Highlight ist der Baustein "Pro Umwelt". Damit beteiligt sich die Continentale etwa an den Mehrkosten für umweltfreundliche Reparaturen. Hinzu kommt die erweiterte Absicherung der Gebäudetechnik - etwa bei Konstruktionsfehlern oder Ungeschicklichkeit. Der dritte Baustein ist die Gebäude-Glaspauschalversicherung. In allen drei Tarifvarianten ist es nun möglich, durch eine Selbstbeteiligung den Beitrag um bis zu 35 Prozent zu reduzieren. Einen Neubau-Nachlass gewährt die Continentale bis zu einem Gebäudealter von zehn Jahren.

Nachhaltige Investitionen in die Umwelt

Besonders der im TOP-Schutz enthaltene Baustein "Pro Umwelt" lohnt sich für Unternehmen. "Umweltfreundliche Maßnahmen sind oft teuer. Wir wollen daher im Schadensfall unseren Beitrag leisten und solche Investitionen in die Zukunft unterstützen", erläutert Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der Continentale Versicherung. Für eine Beratung für einen Energieausweis übernimmt sie unter anderem 80 Prozent der Kosten. Zudem wird für folgende Mehrkosten geleistet: - für nachhaltige und umweltfreundliche Maßnahmen bis zu 10 Prozent der Schadenhöhe- für Reparatur statt Ersatz bis zu 10 Prozent der Schadenhöhe- für Risikopräventionsmaßnahmen nach einem versicherten Elementargefahrenereignis

TOP-Schutz mit hervorragenden Leistungen

Neben dem Baustein "Pro Umwelt" ergänzt der TOP-Schutz die bereits hervorragenden Leistungen des XXL-Tarifes um zwei weitere Zusatzbausteine. Mit dem Baustein "Gebäudetechnik" schützen sich Unternehmen vor hohen Kosten, wenn Teile gestohlen oder beschädigt werden. Das kann zum Beispiel durch Fehlbedienung oder Überspannung passieren. Zur Gebäudetechnik gehören Heizungs- und Klimaanlagen, Aufzüge, Ladestationen oder Brandmeldeanlagen. "Hieran kann schnell einmal etwas kaputtgehen. Deshalb lohnt es sich für Unternehmen, diese Technik besonders zu schützen", betont Dr. Niemöller. Gleiches gilt für hochwertige Verglasungen. Mit dem Baustein "Gebäude-Glaspauschal" sind Schäden an Außen- und Innenverglasungen abgesichert, wenn diese fest mit dem Gebäude verbunden sind.

Die drei neuen Zusatzbausteine können zudem in den Tarifen XL und XXL auch einzeln abgeschlossen werden.

Selbstbeteiligung und Neubau-Nachlass

Ein weiteres Plus des neuen KuBuS-Tarifs: Beteiligen sich Unternehmen selbst am Schaden, sinkt die Prämie zukünftig erheblich. So erhält der Kunde bereits bei einer Selbstbeteiligung von 1.000 Euro eine Reduzierung von 15 Prozent. Diese kann bis auf 35 Prozent anwachsen. In Verbindung mit dem Neubau-Nachlass können Kunden so ganz einfach viel Geld sparen. Diesen Rabatt gewährt die Continentale bis zu einem Gebäudealter von zehn Jahren.

Weitere Highlights zu den Tarif-Varianten sowie Informationen zu den Zusatzbausteinen finden Sie unter www.continentale.de/gebaeude-gewerblich. Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/gewerbliche-gebaeudeversicherung.

