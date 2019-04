ABOUT YOU Awards 2019: Die größte Influencer Award Show des Jahres begeistert mit vielen Emotionen, hochkarätigen Gästen und einer gewaltigen Portion Glamour

About You GmbH

- Am 18. April 2019 ehrte ABOUT YOU zum dritten Mal in Folge die wichtigsten Social Media Persönlichkeiten des Jahres mit den ABOUT YOU Awards - Bereits zum zweiten Mal übertrug ProSieben die Show zur besten Sendezeit für die junge Zielgruppe im TV - Die Jury rund um Jérôme Boateng, Cro, Lena Gercke und Doutzen Kroes führte durch die spektakuläre Show und kürte stellvertretend für die neu gegründete ABOUT YOU Awards Academy die Gewinner - Zu den diesjährigen Gewinnern der sieben neuen Kategorien zählen u.a. Riccardo Simonetti, Sarah Harrison, Eunique und Sandra Lambeck - Supermodel Heidi Klum erhielt den erstmals ausgelobten "Special Award" für ihre beispiellose berufliche Erfolgsgeschichte - Rund 1500 Gäste verfolgten die Show live vor Ort - darunter zum ersten Mal auch 200 Fans der Social-Media-Community

Zum dritten Mal in Folge zeichnete der Fashion Online Shop die relevantesten Social Media Persönlichkeiten des Jahres im Rahmen einer Influencer Award Show aus. Rund 1500 geladene Gäste darunter internationale Superstars wie Model-Ikone Heidi Klum, die Star-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, Moderatorin Sylvie Meis, Supermodel Karolína Kurková, Victoria's Secret Engel Lorena Rae, Rapperin Ace Tee, Schauspielerin Janin Ullmann und Star-Choreograpin Nikeata Thompson fieberten in den Münchner Bavaria Studios live mit, während die prominenten Juroren um Jérôme Boateng, Cro, Lena Gercke und Doutzen Kroes elegant durch den Abend führten. Ebenfalls im Publikum saßen namhafte Entscheider der Digital- und Medienbranche sowie Chefredakteure und Wirtschaftsvertreter. Erstmals konnten auch 200 Fans das Show-Spektakel mit großen Emotionen hautnah miterleben.

ProSieben übertrug die Award Show erneut im Anschluss an "Germany's next Topmodel" im TV. Die digital-affinen Zuschauer konnten über Livestreams auf Facebook, Instagram und YouTube die Show mitverfolgen. Zudem verbreiteten die rund 1000 Social Media Stars, Nominierten und VIPs die Show über ihre eigenen Kanäle und ließen ihre Follower mit emotionalen Stories und Behind-the-Scenes-Material an der Verleihung teilhaben. Der Red Carpet wurde von den Lifestyle- und Star-Magazinen "red." und "taff" begleitet sowie online von Gala.de live übertragen und durch Berichterstattung von allen relevanten Medien ergänzt. Reichweitenzahlen werden am Dienstag, den 23. April veröffentlicht.

"Wir freuen uns, die ABOUT YOU Awards jedes Jahr neu zu erfinden. Mit dem Erfolg unseres neuen Show-Konzepts zusammen mit unseren einzigartigen Nominees, hochkarätigen Juroren und prominenten Gästen, haben wir gezeigt, dass wir wieder auf den schnelllebigen Markt der Social Media Welt reagieren konnten", sagen Julian Jansen und Chris Nickel, die Initiatoren der ABOUT YOU Awards und Content Direktoren bei ABOUT YOU.

Für die dritte Verleihung der ABOUT YOU Awards knüpften die Organisatoren nicht nur an die Erfolge der vergangenen Jahre an, sondern erfanden das Show-Konzept zum Teil neu: Die prominenten Juroren Jérôme Boateng, Cro, Doutzen Kroes, Lena Gercke und Paul Ripke, Bonnie Strange sowie Stefanie Giesinger und Riccardo Simonetti begleiteten diesmal als Presenter das begeisterte Publikum durch den Show-Abend. Jeder der Juroren fungierte als Experte für eine der sieben Kategorien - Style, Comedy, Music, Empowerment, Newcomer, Health und Idol of the Year - und kürte stellvertretend für die ABOUT YOU Awards Academy die diesjährigen Gewinner. Diese wurden zuvor sowohl durch die Juroren als auch von der neu gegründeten ABOUT YOU Awards Academy, die sich als Ausschuss aus allen Top 10 Nominees, Gewinnern und Laudatoren der Vorjahre zusammensetzt, geheim gewählt.

Die glücklichen Gewinner der diesjährigen Awards sind Sandra Lambeck (Style), Sarah Harrison (Health), Natasha Kimberly (Comedy) und Eunique (Music). Außerdem wurde Brian Havarie als erfolgreichster Newcomer in der Social Media Welt geehrt. Mit der Verleihung der Kategorie "Idol of the Year" gelang den Veranstaltern eine Überraschung: Riccardo Simonetti selbst erhielt von seiner Co-Jurorin Stefanie Giesinger unter großen Emotionen den etablierten Ehrenpreis. Der zweite Ehrenpreis in der Kategorie "Empowerment" wurde gleich zweimal verliehen: Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg wurde für ihr Engagement als Initiatorin der "Fridays for Future"-Bewegung geehrt und Viva con Agua Geschäftsführer Michael Fritz nahm zusammen mit Nikeata Thompson den Award für die gemeinnützige Organisation Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. aus Hamburg entgegen, die mit ihren kreativen Kampagnen und prominenten Unterstützern Menschen über die Grenzen von Social Media hinaus für sauberes Trinkwasser bewegt.

Die Überraschung des Abends gelang jedoch Lena Gercke, die mit einer emotionalen Laudatio ihrer Entdeckerin und großem Vorbild den erstmalig ausgelobten Special Award verlieh: Model-Ikone Heidi Klum wurde für ihr "Business Achievement", d.h. ihre beeindruckende und beispiellose berufliche Erfolgsgeschichte, ausgezeichnet. Seit 20 Jahren ist das deutsche Supermodel eine wichtige Persönlichkeit der internationalen Medienlandschaft und hat sich im Laufe ihre Karriere nicht nur eine beeindruckende Social Media Reichweite mit über 7 Millionen Followern, sondern auch ein erfolgreiches Business Imperium aufgebaut.

Die Award-Verleihung war außerdem gefüllt mit spektakulären Showeinlagen beispielsweise von Show-DJ ESKEI83 und Überraschungsact Rapper Badchieff. Auch die Top 3 Nominees der Kategorie Music performten live auf der Bühne: Mike Singer und Eunique beeindruckten das Publikum mit einem Duett, während Lea solo von sich zu überzeugen wusste. In ausgelassener Stimmung feierten die Gäste anschließend bei der Aftershowparty weiter, wo ein weiteres Highlight des Abends auf sie wartete. Der aufstrebende Hip-Hop Artist Kelvyn Colt und Sängerin Mogli präsentierten zum ersten Mal ihren gemeinsamen Song "Pangea". Der packende Hit, der in Zusammenarbeit mit Producer und DJ Thor Rixen aus Kapstadt entstanden ist, ist die offizielle Single des About You Pangea Festivals und feierte dort seine Weltpremiere - offizielles Release des Songs ist am Freitag, den 03. Mai 2019.

"Mit den ABOUT YOU Awards 2019 haben wir erneut gezeigt, dass wir unsere Zielgruppe cross-medial erreichen, inspirieren und echte Emotionen erzeugen können - sei es mit authentischen Geschichten, einzigartigen Persönlichkeiten oder hervorragenden Live-Acts.", sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU.

Die ABOUT YOU Awards haben sich in den vergangenen Jahren zur wichtigsten Auszeichnung für Influencer und Social Media Persönlichkeiten in ganz Europa entwickelt. Das liegt mitunter an der beispiellosen Verschmelzung von Digital und TV, mit der ABOUT YOU im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Zuschauer sowie mehr als eine Milliarde Medienkontakte erreichte.

