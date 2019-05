HashMAG

Fressnapf, Purina, Vorwerk - das sind nur einige der hochkarätigen Brands auf dem ersten HashMAG HAPPY PAWS - Influencer Dogs' Day im Mai 2019 im Hamburger "Bauernhaus". Die Hamburger Agentur HashMAG brachte erstmalig DEN Place-to-be für Influencer und ihre Hunde nach Deutschland! Der Event-Einladung folgten über 50 bekannte Influencer wie Luisa Lion, Arzu Liv Haven, Nina Noel sowie Lina Kottutz. Ebenso mit von der Partie waren bekannte Petfluencer wie beispielsweise littlelouis_ofhavaneser, braveheart_timba und Verwolft.

In entspannter Atmosphäre bekamen die Gäste und ihre Vierbeiner die Chance, viele hilfreiche Tipps bei den Hundetrainerinnen Antje Thiele und Anne Klose von Hansehund abzuholen. Den perfekten Haarschnitt erhielten die Vierbeiner durch den stylischen Hundefriseur DOGing STATION. Zusammengebracht wurden die Influencer mit Brands aus dem Bereich Tiernahrung und -zubehör, Lifestyle sowie Elektronik. So konnten sich die Gäste bei Fressnapf nicht nur über Neuheiten informieren, sondern bekamen vor Ort die Möglichkeit, sich mit ihren Hunden von einer Illustratorin zeichnen zu lassen. Eine weitere einzigartige Erinnerung erhielt man bei Purina: Neben einer professionellen Futterberatung durch einen Ernährungsexperten - abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Vierbeiners - hatten die Gäste die Möglichkeit, sich einen Napf personalisieren zu lassen. Für optimale Hunde-Zahngesundheit informierte Emmi-Pet mit Stand und Vortrag über ihre Ultraschallzahnbürste. Vorwerk zeigte mit seinen leistungsfähigen Staubsauger-Modellen, dass maximale Sauberkeit ganz einfach gelingen kann und die Kobold-Geräte vor keinem Hundehaar Halt machen. Die Optik der Vierbeiner kam ebenso wenig zu kurz: FIBI & KARL zeigte absolute Must-Haves an Leinen, Halsbändern und Hunde-Geschirren. Neben all den Marken gab es zudem einen tollen Außenbereich - geschmückt mit einer großzügigen Chillout-Area für Frauchen und Herrchen sowie für die Hunde einen tollen Agility Parkour und Badebecken.

Das Unternehmen HashMAG, mit dem Blogger-Onlinemagazin HashMAG.de, ist seit über zehn Jahren First Mover im Bereich Blogger und Influencer Relations und kreiert E-Commerce-fokussierten Content im gesamten Lifestyle-Bereich. Das absolute Alleinstellungsmerkmal dabei sind die eigens organisierten HashMAG Events, so etwa die HashMAG Blogger Lounge, welche zwei Mal jährlich parallel als offizielles Side Event der Berliner Fashion Week stattfindet oder auch der von HashMAG jährlich ausgerichtete Deutsche Bloggerpreis, an dem bereits große Blogger wie Riccardo Simonetti als Moderator oder Caro Daur und Laura Noltemeyer als Jury-Mitglieder teilnahmen.

Diese und weitere Informationen rund um HashMAG und die Events wie Happy Paws, die Family Lounge, den Deutschen Bloggerpreis und die Blogger Lounge gibt es unter www.hashmag.de

