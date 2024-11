Nordzucker AG

Nordzucker Plant Based Ingredients: feierlicher Spatenstich mit Ministerin Staudte in Groß Munzel

Braunschweig (ots)

Nordzuckers Geschäftsfeld Plant Based Ingredients beging den offiziellen Spatenstich für den Bau eines neuen Werks in Groß Munzel. Mit dabei waren Gäste aus Politik und Wirtschaft. Mitte 2026 wird das neue Werk die Produktion von pflanzenbasierten Proteinen aufnehmen und rund 60 neue Arbeitsplätze schaffen.

Mit einem beherzten Griff zum Spaten gaben Miriam Staudte, Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Niedersachen, gemeinsam mit Claus-Friso Gellermann, Geschäftsführer der Nordzucker Plant Based Ingredients GmbH, sowie der Vorstand der Nordzucker AG den Startschuss für die Baustelle des zukünftigen Werks. "Immer mehr Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum, ernähren sich vegan oder vegetarisch, das heißt pflanzliche Lebensmittel gewinnen an Marktanteilen. Das ist gut so, denn es dient dem Klimaschutz und ermöglicht eine ackerbauliche Diversifizierung. Pflanzliche Proteine sind ein wichtiges Geschäftsfeld für die Land- und Ernährungswirtschaft. Mehr landwirtschaftliche Betriebe wollten das neue Werk beliefern, als angenommen werden konnten. Das ist ein beeindruckendes Signal für die große Transformationswilligkeit der Landwirtschaft. Ich begrüße, dass ein Traditionsunternehmen wie Nordzucker hier in Niedersachsen in die Zukunft investiert", kommentierte Ministerin Staudte den feierlichen Spatenstich.

Die zukünftige Erbsenprotein-Fabrik entsteht auf dem Gelände des früheren Flüssigzucker-Werks von Nordzucker und umfasst eine Fläche von rund 8000 Quadratmetern. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Werks ist für Mitte 2026 geplant. Claus-Friso Gellermann, Geschäftsführer der Nordzucker Plant Based Ingredients GmbH, betonte: "Der Spatenstich für unsere Fabrik in Groß Munzel ist für uns ein wesentlicher Meilenstein, um hier ab 2026 Konzentrat und Trocken-Texturat aus Erbsenproteinen für die Weiterverarbeitung in der Lebensmittel- und Tierfutterindustrie herzustellen. Für den ersten Vertragsanbau für das Jahr 2025 überstieg die Nachfrage der Landwirte deutlich unseren Bedarf - eine tolle Rückmeldung aus der Landwirtschaft." Die gelbsamige Körnererbse als Feldfrucht passt mit ihrer Eigenschaft als Stickstoffsammler für die Folgekulturen gut in viele Fruchtfolgen.

"Pflanzenbasierte Ernährung - ein Megatrend, der zu unserer Expertise passt"

Pflanzenbasierte Ernährung spielt eine immer größere Rolle und der Markt wächst stark. Deutschland ist in Europa der mit Abstand größte Markt für pflanzliche Lebensmittel und baut seinen Vorsprung noch weiter aus. Laut Marktstudie der GFI Europe wuchs 2023 der deutsche Markt für pflanzliche Alternativprodukte auch um acht Prozent auf eine neue Rekordmarke von 2,2 Milliarden Euro. "Die steigende Bedeutung der pflanzenbasierten Ernährung verdeutlicht, dass wir hier einen agrarnahen vielversprechenden Wachstumsmarkt identifiziert haben", erläuterte Lars Gorissen, Chief Executive Officer bei Nordzucker, das Engagement im Geschäftsfeld der pflanzenbasierten Proteine. "Die Investition von mehr als 100 Millionen Euro in das neue Geschäftsfeld Plant Based Ingredients ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Mit der neuen Erbsenprotein-Fabrik und in Zusammenarbeit mit den erbsenanbauenden Landwirten sind wir bestens gerüstet, diesen Megatrend aktiv mitzugestalten."

Strategisch günstiger Standort mit Potenzial

Für das neue Werk zur Produktion von Erbsenprotein entstehen neben einem Gebäude für die Erbsenannahme und Probenahme, ein Produktionsgebäude, ein Tageslager sowie 16 Silos, die als Erbsenlager fungieren. "Groß Munzel überzeugt mit seiner guten Verkehrsanbindung - wir sind mit der hiesigen Infrastruktur bereits vertraut und fühlen uns dem Calenberger Land verbunden. Darüber hinaus haben wir einen guten Zugang zum Rohstoff gelbe Erbse aus vielen Ackerbauregionen im Norden Deutschlands. Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Regionalität, um unseren Kunden hochwertige Produkte zu bieten", so Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker und zuständig für diese Geschäftseinheit. Mit dem Bau des Werks für die Herstellung von Erbsenprotein schafft Nordzucker 60 neue Arbeitsplätze.

Nordzucker

Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus Rübe und Rohr. Der Konzern gewinnt Produkte in verschiedenen Formen, wie beispielsweise Weißzucker, Biozucker, Rohzucker, Raffinade, Spezialitäten sowie flüssige Zucker. Darüber hinaus stellt Nordzucker Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie Strom her. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro.

Das Unternehmen ist weiter auf Wachstumskurs und erweitert das Portfolio um pflanzenbasierte Proteine, insbesondere aus der gelben Erbse aus regionalem Anbau. Hierfür soll 2026 in Groß Munzel, Niedersachsen, Deutschland, ein neues Werk in Betrieb gehen.

Nordzucker produziert in vielen Aspekten bereits jetzt nachhaltig: Aus regionalem Anbau, mit kurzen Transportwegen, unter höchsten Qualitäts- und Sozialstandards und mit restloser Verwertung der Ackerfrüchte. Bis spätestens 2050 soll die gesamte Produktion CO2-neutral sein.

Nordzucker verpflichtet sich zur Nachhaltigkeit, vom Landwirt bis zum Verbraucher und macht Nachhaltigkeit zum prägenden Bestandteil des Unternehmens.

Exzellente Produkte und Services, Wachstumsperspektiven und stetige Verbesserungen sind der Antrieb für ein engagiertes und internationales Team von mehr als 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 europäischen und australischen Standorten.

Hintergrund Nordzucker Plant Based Ingredients:

Mit dem Geschäftsfeld Plant Based Ingredients steigt Nordzucker in den Markt der pflanzenbasierten Proteine ein und investiert mehr als 100 Mio. Euro. Der Startschuss dazu fiel Ende 2023. Der Konzern baut ein Werk im niedersächsischen Groß Munzel, in dem ab 2026 das Erbsenprotein als Zutat für die Weiterverarbeitung in der Lebensmittel- und Futtermittelherstellung produziert wird. Damit verbunden ist die Schaffung von rund 60 Arbeitsplätzen in der Region.

