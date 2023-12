Gastgewerbeumsatz im Oktober 2023 um 2,5 % gegenüber Vormonat gesunken

WIESBADEN (ots) - - Weniger Haushaltsabfälle insgesamt im Jahr 2022: Mit 438 Kilogramm war das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004 - Insgesamt 3,3 Millionen Tonnen weniger Haushaltsabfälle als im Jahr 2021 - starke Rückgänge bei allen Abfallarten Im Jahr 2022 ist das Aufkommen an Haushaltsabfällen in Deutschland im Vergleich zu 2021 um rund 3,3 ...

mehr