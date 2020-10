Deutscher Volkshochschul-Verband

Kinospot zur Vielfalt der Volkshochschulen erhält Filmpreis des Bundeswirtschaftsministeriums

Bonn (ots)

Der Kinospot "Jetzt entdecken" des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) hat den 1. Platz beim Deutschen Wirtschaftsfilmpreis des Bundeswirtschaftsministeriums in der Kategorie "Nachwuchsfilme" errungen. Preisträger sind die jungen Filmemacher Alexander Kühn (Regisseur) und Marco Henn (Produzent). Der Spot des jungen Teams der Filmhochschule Ludwigsburg zeigt eine rasante Entdeckungsreise durch die vielfältige Kurswelt der Volkshochschulen. Die Laudatorin, Professorin Susanne Stürmer, Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, sagte im Livestream der Preisverleihung, der Film sei "perfekt für die vhs" - hervorragend gemacht und mit schöner Story.

Der Kinospot erzählt die Geschichte zweier junger Frauen, Charlotte und Marie. In der Küche ihrer gemeinsamen WG stöbert Marie auf ihrem Smartphone durch verschiedene Kursangebote. In typischer Manier der Digital Natives wischt Marie mit ihrem Finger über den Bildschirm, als sich die Bewegung plötzlich auf den Körper ihrer Mitbewohnerin überträgt. Maries Entscheidung, sich den Kurs "Gärtnern" näher anzusehen, befördert ihre Freundin Charlotte wie von Zauberhand mitten ins Kursgeschehen, wo sie direkt selbst aktiv werden kann.

In schneller Folge "fliegt" die junge Frau - wiederholt ausgelöst durch das Stöbern ihrer Freundin - in immer neue und überraschende Kurssituationen. Erst zum Schluss wird aufgelöst, wo es all diese Kurs-Vielfalt gibt: an Volkshochschulen.

Preisträger Alexander Kühn erzählte im Video-Interview zur Preisverleihung, er selbst habe schon einmal einen Hindi-Kurs an einer Volkshochschule belegt: "Wir haben bei den Recherchen zum Film festgestellt, dass man wirklich extrem viel machen kann bei der vhs."

Der Spot verweist am Ende auf den bundesweiten Kursfinder auf www.volkshochschule.de, der mobil und am PC ständig rund 230.000 Kursangebote für Menschen jeden Alters enthält.

