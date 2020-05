best it

Jetzt erst recht! - Hagemeyer Mode launcht Online-Shop in Krisenzeiten

Antizyklisches Handeln und Investitionen in die Digitalisierung zahlen sich aus

Velen (ots)

Innerhalb von nur 18 Arbeitstagen ging am 8. Mai der Online-Shop des Fashionhauses Hagemeyer online. Mit mehr als 100.000 Artikeln möchte Hagemeyer seinen Kunden vor allem auf regionaler Ebene ein digitales Einkaufserlebnis bieten. Dabei stand zu Beginn die Idee, eine Kundenplattform für die 90.000 VIP-Kunden zu erstellen. Torben Hauffe, Customer Success Manager bei best it, sah mit Beginn der Corona-Krise hier eine Chance für Hagemeyer, sich zukunftsfähig aufzustellen. Martin Heinzmann, COO und "Chef-Digitalisierer" bei Hagemeyer, nahm das Projekt in Angriff - gerade auch im Hinblick auf einen erneut drohenden Lockdown im Herbst, der weitere Risiken bedeuten kann. "Wir möchten zeigen, dass sich antizyklisches Handeln in Krisenzeiten und Investitionen in die Digitalisierung unseres Geschäfts lohnen", so Heinzmann.

Mittlerweile sind bei Hagemeyer alle drei Filialen in Minden, Stadthagen und Bad Oeynhausen wieder geöffnet, während ausgewählte Mode-Highlights jetzt auch bequem von zuhause geshoppt werden können. Marken von A wie Armedangels bis Z wie Zero stehen den Kunden zur Verfügung.

Zukunftsfähiges Gesamtpaket mit Shopware und Fashion Cloud

Dafür sorgt technisch die Plattform der neuesten Version von Shopware 6.2. best it und Shopware können auf eine nunmehr jahrzehntelange erfolgreiche Erfahrung zurückblicken, sodass die Anbindung von vorhandenen Systemen reibungslos verlief. Dabei hat die neue Technologie von Shopware darin unterstützt, komplexe Anbindungen wie die an Microsoft Dynamics NAV von Hagemeyer durch Standardisierung zu vereinfachen.

Zukunftsfähig wird das Gesamtpaket durch die Einbindung der Lösung von Fashion Cloud, die zudem das Einkaufserlebnis für Kunden erheblich durch die Anreicherung mit Produktdaten direkt von den Lieferanten verbessert. best it hat hier als erstes Unternehmen eine Schnittstelle zwischen den Lösungen von Shopware und Fashion Cloud entwickelt.

Um die Projektkommunikation klar und zielführend zu gestalten, hat best it Hagemeyer einen zentralen Ansprechpartner zur Seite gestellt. "Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv und reibungslos. Wir hatten stets einen klaren Fokus im Projekt und unsere Projektleitung war bei best it jederzeit für uns erreichbar", bestätigt Martin Heinzmann.

Über Hagemeyer

Hagemeyer ist seit über 140 Jahren das führende Fashionhaus in Ostwestfalen mit Filialen Minden, Stadthagen und Bad Oeynhausen.

Nach dem letzten großen Umbau im Stammhaus Minden im Jahr 2009 wurde die Fläche dort auf 18.000 m² aufgestockt. In allen drei Häusern werden den Besuchern trendige Mode, Lifestyle und kulinarische Highlights geboten.

Der Gründergedanke lebt im Unternehmen Hagemeyer auch in der fünften Generation ungebrochen weiter. "Wachstum ist Fortschritt", nach dieser Maxime handeln auch die heute in der Verantwortung stehenden Unternehmerpersönlichkeiten Jürgen Ahrens, Daniela Drabert und Stephan Ahrens, die die Firma Hagemeyer zu einem der größten in Privatbesitz befindlichen Einzelhandelsunternehmen gemacht haben.

Shop Website: https://www.hagemeyer.online/

Unternehmen Website: https://www.hagemeyer.de/

Über Best IT

Best IT ist eine mehrfach mit Preisen ausgezeichnete E-Commerce Agentur und gestaltet seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erfolgreich die Digitalisierung des Handels. Zu den Referenzkunden zählen unter anderem REWE, Trigema, Marc Aurel, Intersport, SLV, Denios, Borussia Dortmund (BVB) und Fischer Sports. Best IT arbeitet mit führenden Partnern wie Spryker, Commercetools und Shopware und schafft so überzeugende digitale Kundenerlebnisse.

Dazu entwickeln die Teams smarte und nachhaltige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette des digitalen Handels - von Strategie und Beratung über User Experience und Design bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb von E-Commerce Plattformen über alle Kanäle und Geräte hinweg. Mehr als 85 Digital Natives unterstützen an 5 Standorten innerhalb der DACH-Region anspruchsvolle Unternehmen europaweit. Unsere Teams sind zertifiziert, redundant aufgestellt und werden kontinuierlich geschult, um kundenorientiert und zielführend zu denken und zu handeln.

Best IT ist seit mehr als 20 Jahren inhabergeführt und eigenkapitalfinanziert.

Pressekontakt Best IT:

Michael Niemeier,

Telefon: +49 30 200 111-290,

E-Mail: michael.niemeier@bestit.de



Pressematerial: https://www.bestit.de/pressematerial/



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,

Tel. 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.de

Original-Content von: best it, übermittelt durch news aktuell