30 Prozent mehr Konversion: Der Schlüssel liegt im Experten-Webinar zu UX

Mit optimierter User Experience machen Webshops mehr Umsatz

iBusiness-Webinar am Montag, 11. Mai 2020 um 14:00 Uhr

Der Webshop muss nicht nur vorhanden sein, er soll dem Kunden auch das richtige Erlebnis bescheren. In einem Webinar gemeinsam mit iBusiness verrät Maike Verkühlen, bei der preisgekrönten E-Commerce-Agentur Best IT zuständig für UX, den Schlüssel zu "How to UX - Kundenbindung & Konversion nachhaltig steigern". Bei UX steht neben der Technologie vor allem der Online-Shopper im Mittelpunkt. "Was erlebt ein Kunde, wie fühlt er sich auf dem virtuellen Shoppingtrip, wo fehlen möglicherweise Informationen: Ich zeige auf, wie eine kundenzentrierte Herangehensweise für die Konzeption, Weiterentwicklung und den laufenden Betrieb aufgesetzt werden kann", sagt Maike Verkühlen.

Zehn Tipps für UX

Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis bekommen Shopbetreiber im Webinar ein Gefühl dafür, was UX erfordert und was bei stringenter Umsetzung von Best Practice-Konzepten als Erfolg zu erwarten ist - auch als Argumentation in Budgetverhandlungen. Basierend auf der Erfahrung von Best IT können das bis zu 30 Prozent Zuwachs der Conversion Rate sein. Zumal der erste Schritt in eine bessere User Experience bereits mit vorhandenen Daten der bisherigen Bewegungen, Warenkörbe und Abschlüsse im Shop gegeben ist. "Auf der Basis einer steten datengetriebenen Optimierung kann bedeutender Mehrwert geschaffen werden", so die UX-Expertin. So können sich Shops auch vom Wettbewerb abheben und Kunden langfristig binden. Mit zehn praktischen Tipps bekommen E-Commerce-Entscheider, Brandmanager und Verantwortliche für Digitalisierung und E-Commerce im Webinar einen Überblick über erste konkrete Maßnahmen.

Anmeldung zum Webinar am 11. Mai 2020 um 14 Uhr unter

https://www.ibusiness.de/webinar/.

Über Best IT

Best IT ist eine mehrfach mit Preisen ausgezeichnete E-Commerce Agentur und gestaltet seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erfolgreich die Digitalisierung des Handels. Zu den Referenzkunden zählen unter anderem REWE, Trigema, Marc Aurel, Intersport, SLV, Denios, Borussia Dortmund (BVB) und Fischer Sports. Best IT arbeitet mit führenden Partnern wie Spryker, Commercetools und Shopware und schafft so überzeugende digitale Kundenerlebnisse.

Dazu entwickeln die Teams smarte und nachhaltige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette des digitalen Handels - von Strategie und Beratung über User Experience und Design bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb von E-Commerce Plattformen über alle Kanäle und Geräte hinweg. Mehr als 85 Digital Natives unterstützen an 5 Standorten innerhalb der DACH-Region anspruchsvolle Unternehmen europaweit. Unsere Teams sind zertifiziert, redundant aufgestellt und werden kontinuierlich geschult, um kundenorientiert und zielführend zu denken und zu handeln.

Best IT ist seit mehr als 20 Jahren inhabergeführt und eigenkapitalfinanziert.

