Europas schnellst wachsende Unternehmen: Best IT unter den Top 500

E-Commerce Agentur Best IT gehört laut Financial Times zu den 1.000 Wachstumsstärksten

Velen

1.000 Unternehmen aus 28 Ländern sind die Wachstums-Champions der europäischen Wirtschaft (http://ots.de/dQZySi). Auf Rang 421 - damit unter den Top 500 - ist die deutsche E-Commerce Agentur Best IT (https://www.bestit-online.de/). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Velen und insgesamt sechs Standorten in Deutschland und Österreich digitalisiert Geschäftsmodelle und setzt preisgekrönte Internetshop-Projekte um. Die Wachstumssieger wurden ermittelt durch die Wirtschaftszeitung "Financial Times" zusammen mit Statista. Dabei sind kleine Startups nicht Teil der Statistik: Im Ausgangsjahr 2014 mussten die Kandidaten mindestens 100.000 Euro Umsatz erzielen, oder im Schlussjahr der Erhebung, 2017, mindestens 1,5 Millionen Euro. "Unser Wachstum fundiert auf kontinuierlichen Reinvestitionen und dem Ausbau aller Geschäftsbereiche über die gesamte Prozesskette des E-Commerce und nicht auf Kapitalspritzen von außen. Das erachten wir als gesund, und freuen uns auf die Zukunft", sagt Manuel Strotmann, Geschäftsführer der Best it eCommerce solutions group.

400 Prozent Wachstum

Mit Rang 421 liegt Best IT in der ersten Hälfte der Wachstumssieger, das genaue Wachstum zwischen 2014 und 2017 beträgt 400 Prozent. Insgesamt erfasst die Liste der "Fastest-Growing Companies" 1.000 Unternehmen aus ganz Europa. Das Magazin Focus kürt derweil zusammen mit Statista Deutschlands wachstumsstärkste Unternehmen. Hier belegt Best IT den 12. Platz in der Kategorie IT, sowie den 87. Platz unter den Top 500. "Die erfolgreiche Umsetzung von Omnichannel-Commerce nimmt einen wachsenden Stellenwert ein. Der Erfolg von Shops und Unternehmen steht und fällt mit der Nutzbarkeit und emotionalen Aufladung, die ein Shop und ein gesamtes Markenerlebnis ergeben", sagt Best IT-Chef Manuel Strotmann. Beispiele wie der Online-Fanshop von Borussia Dortmund sowie Projekte im Elektronik- oder Fashionbereich machen Best IT zu einem der Top-Enabler wachsender Umsätze im Onlineshop.

Best IT: Top-Arbeitgeber für Programmierer

Auch im letztjährigen iBusiness-Ranking kletterte Best IT von Platz 93 auf Platz 65 und damit unter die fünf wachstumsstärksten Internetagenturen. Das Ranking wird jährlich durch die Fachpublikation iBusiness erstellt und gepflegt. Mit dem herausragenden Ergebnis zählt Best IT zu den Top-Agenturen der Branche - und auch zu den beliebten Arbeitgebern. Im Ranking von Focus Business und Kununu, "Die besten Arbeitgeber im Mittelstand" belegte Best IT Rang 233 in der Kategorie Telekommunikation und IT - von insgesamt 729 bewerteten Unternehmen. Zeitgemäß eingesetzt werden dabei agile und dezentrale Arbeitsweisen: "Wir funktionieren als Einheit, auch wenn unsere Mitarbeiter auf den verschiedenen Standorten verteilt sind. Als Digitalunternehmen haben wir auch da eine Vorbildfunktion", sagt Manuel Strotmann.

best it (www.bestit-online.de) ist als E-Commerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.

