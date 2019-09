Rogert & Ulbrich

Mündliche Verhandlung der Musterfeststellungsklage gegen VW

Heutiges Pressegespräch

Köln (ots)

Zur Vorbereitung des ersten mündlichen Termins der Musterfeststellungsklage am 30.09.2019 vor dem OLG in Braunschweig stellten sich heute, 17.09.2019, in Berlin die Vertreter der Verbraucherverbände und deren Prozessvertreter den Fragen der Presse. Von Klägerseite haben teilgenommen:

Klaus Müller, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband Jutta Gurkmann, Leiterin Geschäftsbereich Verbraucherpolitik beim vzbv Prof. Dr. Marco Rogert und Ralph Sauer, Anwälte von R/U/S/S Litigation

Gegen die Volkswagen AG wurde von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Kooperation mit dem ADAC am 1. November 2018 wegen der Manipulation von Dieselfahrzeugen eine Musterfeststellungsklage beim OLG Braunschweig eingereicht. Das Gespräch gab Informationen über den Ablauf des Verfahrens und einen Ausblick für die Betroffenen und stieß unter den Vertretern der Medien auf reges Interesse. Alle Beteiligten zeigten sich nach dem Gespräch sehr zufrieden und optimistisch. Über das Pressegespräch wird im Verlauf des Tages noch weiter in den Medien berichtet werden.

