DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG

DAS FUTTERHAUS kooperiert mit HaustierDocs.de

Tierärztliche 24/7-Online-Beratung als neuer Service

Elmshorn (ots)

Nicht nur bei Fragen rund um Ernährung und Haltung, sondern auch bei medizinischen Fragen kompetent für Tierfreunde da sein - mit diesem Ziel gehen das Fachhandelsunternehmen für Tiernahrung und -zubehör DAS FUTTERHAUS und der telemedizinische Dienst HaustierDocs künftig gemeinsame Wege. Das Telemedizin-Netzwerk ermöglicht Tierhaltern 24/7 den unkomplizierten Austausch per Video mit praktizierenden lokalen Tierärzten. Ein Service, der insbesondere in Notfallsituation außerhalb von Sprechzeiten ein großer Gewinn für Tierhalter ist, aber auch bei kleineren Problemen den fürs Tier stressigen Weg in die Praxis ersetzen kann.

"Als Fachhändler sind wir eine der ersten Anlaufstellen für Tierhalter, wenn es um das Wohlbefinden ihrer Vierbeiner geht. Unseren Beratungsservice um die Kompetenz von Tierärzten zu erweitern, passt perfekt zu unserem Anspruch, als Partner für Menschen, die Tiere lieben, einen umfassenden Rundum-Service zu bieten", begründet Geschäftsführer Kristof Eggerstedt die neue Partnerschaft. Der Service wird künftig über die Website und Kunden-App des Fachhändlers erreichbar sein.

HaustierDocs gehört zu Deutschlands größten Notdienstringen. Ständig sind mindestens 50 Tierärzte für eine Erstberatung und Hilfe per Video online verfügbar. Auf der Plattform können Tierhalter wählen: Minutenschnelle tierärztliche Sofort-Hilfe per Video oder Buchung einer terminierten Video-Sprechstunde bei ihrem Haustierarzt sowie bei einer Vielzahl namhafter Spezialisten für Sonderfälle oder Zweitmeinungen. "Mit DAS FUTTERHAUS haben wir einen starken Partner für unser teletiermedizinisches Angebot gewonnen, um die großartigen Möglichkeiten der Telemedizin bei den Tierhaltern bekannter zu machen. Wir freuen uns, dass DAS FUTTERHAUS auf hohe Beratungsqualität praktizierender, regionaler Tierärzte setzt, denn dies passt perfekt zu unserem System, das den Kunden möglichst mit einem lokalen Tierarzt verbindet", so die HaustierDocs-Gründer Tanja und Stefan Kreutz. Das Ehepaar ist leidenschaftlicher Hunde- und Pferdebesitzer und hat in Zusammenarbeit mit Tierärzten, Tierbesitzern und IT-Spezialisten auch die telemedizinische Plattform HorseVet24 für Pferde entwickelt. Insgesamt sind schon 250 Tierärzte Partner der Plattformen.

Über DAS FUTTERHAUS

DAS FUTTERHAUS mit dem gelben Hund als Markenzeichen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf in Deutschland und Österreich. Als Partner für Menschen, die Tiere lieben, dreht sich bei DAS FUTTERHAUS seit über 35 Jahren alles um Heimtiere. An über 440 Standorten bietet das Unternehmen fachkundige Beratung für Haustierfreundinnen und -freunde sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2024 erwirtschaftete das familiengeführte Franchiseunternehmen mit seinen Fachmärkten einen Umsatz von insgesamt 577 Millionen Euro und setzt damit seinen Wachstumskurs fort. 144 erfolgreiche Franchisepartner und -partnerinnen zählen zur Unternehmensgruppe. Jährlich werden bis zu 20 neue Standorte eröffnet. DAS FUTTERHAUS und seine Franchisepartner beschäftigen zusammen rund 4.000 Mitarbeitende. Ein wertschätzender Umgang miteinander sowie Klima- und Umweltschutz sind fest verankerte Ziele der DAS FUTTERHAUS Unternehmensstrategie. Geschäftsführer sind Andreas Schulz, Kristof Eggerstedt und Kurt Bisping. Sitz der Unternehmenszentrale ist Elmshorn in Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen unter www.futterhaus.de

Über HaustierDocs

HaustierDocs ist das Teletiermedizin-Netzwerk für praktizierende Tierärzte in Deutschland und ihre Tierhalter. Ziel ist es, die Patientenbesitzer per Telemedizin möglichst mit lokalen Tierärzten zu verbinden, die - wenn nötig - eine weiterführende Behandlung selbst durchführen können. Ein hoher Qualitätsstandard ist das höchste Gut. HaustierDocs arbeitet ausschließlich mit in Deutschland approbierten, praktizierenden Tierärzten zusammen. Viele sind Praxis- und Klinikinhaber, mit jahrelanger Praxiserfahrung in der Kleintiermedizin. Die Abrechnung erfolgt nach der gesetzlichen Gebührenordnung (GOT).

HaustierDocs wurde von Tanja und Stefan Kreutz in Zusammenarbeit mit Tierärzten, Tierbesitzern und IT-Spezialisten gegründet. Beide haben als Internetspezialisten für DAX Konzerne gearbeitet. Sie sind leidenschaftliche Hunde- und Pferdebesitzer.

Weitere Informationen unter www.haustierdocs.de

