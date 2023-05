appinio GmbH

Familienbelastungsbarometer: Versteckte Herausforderungen in der Mitte unserer Gesellschaft

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

In Zeiten, in denen Klimakrise, Krieg und Inflation den Alltag prägen, spüren Familien die daraus resultierenden Belastungen oft am stärksten. Das neue Familienbelastungsbarometer von familie.de, Appinio und REDEZEIT FÜR DICH gibt Einblicke in die emotionalen und praktischen Herausforderungen, denen sich Familien in Deutschland heute stellen müssen. Mit besonderem Augenmerk auf die Einsamkeit, finanzielle Ängste und die Sorge um die Zukunft der Kinder gibt das Familienbelastungsbarometer der stillen Not vieler Familien eine Stimme.

Familien in Deutschland stehen einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Das Familienbelastungsbarometer von familie.de, Appinio und REDEZEIT FÜR DICH blickt tief in die Belastungen von Familien: Aktuelle Herausforderungen wie Inflation und Klimakrise stellen Familien vor zusätzliche und überwältigende Probleme.

Für das Barometer wurden 1.000 Eltern in Deutschland im März 2023 zu verschiedenen Aspekten ihres Familienlebens befragt. Das Ergebnis zeigt, dass sich Menschen im Familienalltag häufig stark belastet fühlen und geht den Gründen hierfür nach.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Barometers:

Zufriedenheit mit Familienleben: nur 61 % der befragten Eltern sind zufrieden oder eher zufriede n mit ihrem Familienleben

n mit ihrem Familienleben Einsamkeit im Familienalltag: 48 % der Eltern fühlen sich einsam

Belastungsgefühle: 60 % der Eltern fühlen sich eher belastet , davon 13 % sehr

, davon 13 % sehr Hauptbelastungsfaktoren: Inflation (83 %), Vorsorge/Rente (76 %) und gesundheitliche Probleme (75 %) , Klimakrise (61 %), Arbeitsplatz (61 %)

, Klimakrise (61 %), Arbeitsplatz (61 %) Das Gefühl der Einsamkeit korreliert positiv mit Belastungsgefühlen und der Belastung durch Klimakrise und Inflation

Mit den Einblicken in die Familienlandschaft wollen familie.de, Appinio und REDEZEIT FÜR DICH nicht nur informieren, sondern Menschen dazu ermutigen, gemeinsam Lösungen zu finden, die das Wohlbefinden aller Familienmitglieder fördern. Um Familien bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, sind gemeinsame Lösungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft notwendig. Dazu zählen:

Maßnahmen zur Senkung der Inflation und Bekämpfung der Klimakrise

Programme zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Initiativen zur Verringerung der Einsamkeit von Eltern und Förderung eines gesunden Gleichgewichts zwischen Arbeit und Familienleben

Die Ergebnisse des Familienbelastungsbarometers zeigen, dass Familien heute mit einer Vielzahl von Belastungen konfrontiert sind. Die gemeinsame Suche nach Lösungen und die Unterstützung von Familien bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen und zur Schaffung einer gesünderen, stärkeren und glücklicheren Gesellschaft.

Einblick in das Studienergebnis finden Sie hier.

Original-Content von: appinio GmbH, übermittelt durch news aktuell