HD PLUS GmbH

ZDF und SES verlängern Distributionsvertrag für HD-Transponder über ASTRA 19,2° Ost

Unterföhring (ots)

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und der Luxemburger Satellitenbetreiber SES verlängern ihre Partnerschaft langfristig. Die öffentlich-rechtlichen Angebote des ZDF bleiben damit auch in Zukunft über die Orbitalposition ASTRA 19,2° Ost in HD empfangbar.

Christoph Mühleib, der als Geschäftsführer bei SES Germany die Geschäfte von SES und ASTRA für die DACH-Region verantwortet, betont: "Information und Bildung, Sport oder Unterhaltung: Für Millionen Menschen ist das Zweite Deutsche Fernsehen in vielerlei Hinsicht unersetzlich - und das über alle Bevölkerungs- und Altersgruppen hinweg. Die Vereinbarung sichert den Satelliten-TV-Haushalten den Empfang der Angebote in bester HD-Qualität auch für die kommenden Jahre."

Mehr Informationen:

www.astra.de

wowi.astra.de

https://www.facebook.com/Astra.Fernsehen

Über ASTRA

ASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2021 empfingen in Deutschland 17 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de. Folgen Sie uns auf Facebook und YouTube!

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell