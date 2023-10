BARLAG werbe- & messeagentur GmbH

jobmesse deutschland tour hebt am Flughafen München ab

Premiere der jobmesse munich airport im Juni 2024

München (ots)

Die jobmesse deutschland tour wird ab 2024 neben der jobmesse münchen, die seit über 15 Jahren erfolgreich stattfindet, ein zweites Recruiting-Event in der bayrischen Landeshauptstadt veranstalten. Location der "1. jobmesse munich airport" wird am 29./30.06. das Terminal 2 des gleichnamigen Flughafens sein. Gemeinsam mit der Flughafen München GmbH als Veranstaltungspartner ist auch hier ein Karriere-Wochenende mit Angeboten für Bewerber aller Generationen und Qualifikationen geplant.

Wie kommt es zu der Messe an einem der laut Umfragen besten Flughäfen der Welt? Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Flughafen München GmbH, erklärt dazu: "Als Unternehmen der Luftverkehrsbranche müssen wir derzeit mit Personalengpässen umgehen. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden, wird auch in Zukunft eine große Herausforderung bleiben. Gemeinsam mit der Agentur Barlag etablieren wir am Flughafen München deshalb die jobmesse munich airport, mit der wir für berufliche Tätigkeiten mit Luftverkehrsbezug begeistern wollen. Als Ausrichter der jobmesse deutschland tour und renommierter Karrieremesse-Veranstalter mit langjähriger Expertise konnten wir uns keinen besseren Partner vorstellen."

Die Flughafen München GmbH ist selbst langjähriger Aussteller auf der jobmesse münchen und war im Frühjahr dieses Jahres auf die Osnabrücker Agentur Barlag zugekommen, um das Erfolgskonzept auch in den eigenen Räumen zu realisieren. Allein auf dem Airport-Areal sind etwa 500 Unternehmen und Behörden mit rund 33.000 Beschäftigten beheimatet.

Stefan Süß, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur Barlag, kommentiert: "Die jobmesse munich airport verspricht nicht nur eine inspirierende Umgebung für berufliche Entwicklung, sondern auch die Chance, die vielfältigen Möglichkeiten zu entdecken, die der Flughafen München und die umgebende Region für zukünftige Karrieren bieten. Als zentraler Knotenpunkt des internationalen Reiseverkehrs und bedeutender überregionaler Wirtschaftsstandort ist die Location der perfekte Ort, um Menschen und Unternehmen zusammenzubringen und berufliche Verbindungen zu schaffen."

Neben den vielfältigen Angeboten der Aussteller zeichnet sich das Event durch ein umfangreiches Programm aus Vorträgen, Workshops, kostenfreien Bewerbungs-Checks, Fotoservice und vielem mehr aus. Anlässlich der zeitgleich stattfindenden Fußball-Europameisterschaft, die unter anderem auch in München ausgetragen wird, sind außerdem besondere Aktionen geplant.

Die 1. jobmesse munich airport im am Samstag, 29.06., von 10.00-16.00 Uhr und am Sonntag, 30.06., von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist das Terminal 2 des Flughafen München. Weitere Informationen zur Messe sowie Informationen für interessierte Unternehmen unter https://jobmessen.de/munichairport.

