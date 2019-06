EMD - European Marketing Distribution

EMD vergibt neue Positionen im Verwaltungsrat

Pfäffikon, Schweiz

- Jaap van Vreden, Einkaufschef beim russischen Händler und EMD-Aktionär Lenta, rückt in das Spitzengremium auf - Axfood-Manager Johan Neuman zum neuen Vize-Präsidenten gewählt - Maniele Tasca wird als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt

Die European Marketing Distribution AG (EMD) gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt: Auf der Hauptversammlung der EMD-Aktionäre in Stockholm wurde der schwedische Axfood-Manager Johan Neuman zum neuen Vize-Präsidenten gewählt. Neumann übernimmt dieses Amt vom langjährigen Vize-Präsidenten Franz-Friedrich Müller (Markant AG), der aktives Mitglied im EMD-Spitzengremium bleibt. Neu in den Verwaltungsrat wurde Jaap van Vreden (57) berufen. Der niederländische Manager gilt als Fachmann mit großer Erfahrung in Einkauf, Marketing, Category Management und Merchandising und leitet als verantwortlicher Direktor bei Lenta, dem größten Verbrauchermarkt-Unternehmen in Russland, die Einkaufs-Abteilungen.

Als Präsident an der Spitze des EMD-Verwaltungsrats wird weiterhin Maniele Tasca stehen. "Wir begrüßen Jaap van Vreden sehr herzlich in unserem Gremium und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit. Beim Aufbau der auch international sehr anerkannten Einkaufs-Abteilungen von Lenta hat Jaap van Vreden eine führende Rolle gespielt. Als neues Mitglied im EMD-Verwaltungsrat unterstützt er uns ab sofort," hob Tasca hervor.

Der EMD-Verwaltungsrat setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

- Präsident: Maniele Tasca, (ESD Italia) - Vize-Präsident: Johan Neuman (Axfood) - Franz-Friedrich Müller (Markant AG) - Jaime Rodríguez (Präsident Euromadi Iberica) - Dick Roozen (Geschäftsführer Superunie) - Jaap van Vreden (Direktor der Einkaufs-Abteilungen bei Lenta).

Über die EMD

Die European Marketing Distribution AG, mit Zentralsitz in Pfäffikon/Schweiz, bewährt sich seit 1989 als leistungsstarker Einkaufs- und Vermarktungspartner für nachfragestarke Sortimente aus der Konsumgüter-Industrie. Als eine führende Verbundgruppe im Einzelhandel sind die Mitgliedsunternehmen dieser Allianz bereits in 20 Ländern auf den Kontinenten Europa, Ozeanien und Asien erfolgreich aktiv.

Die Mitglieder der European Marketing Distribution (EMD) in der Länderübersicht:

Niederlande: Superunie Schweden: Axfood Deutschland: Markant Dänemark: Dagrofa Schweiz: Markant Tschechien: Markant Spanien: Euromadi Slowakei: Markant Portugal: EuromadiPort Polen: Kaufland Österreich: Markant Kroatien: Kaufland Italien: ESD Italia Rumänien: Kaufland Norwegen: Unil/Norgesgruppen Bulgarien: Kaufland Australien: Woolworths Russland: Lenta Südkorea: Homeplus Neuseeland: Countdown (Woolworths)

