Itzehoer Aktien Club GbR

Elf Stürmer gewinnen keine WM

Itzehoe (ots)

Was Fußball und die Börse gemeinsam haben

Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland: ein Fußballteam mit lauter Spitzenstürmern, aber ohne Verteidigung und Torwart. Auf diese Idee kommt kein Trainer. Doch bei der Geldanlage agieren viele genau so - und das oft, ohne es zu merken. Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC) erklärt, was Fußball und die Börse gemeinsam haben.

Denn viele Anleger setzen auf die Stürmer: Mit börsengehandelten Indexfonds (ETF) für verschiedene Indizes, dazu Aktien wie Microsoft, Nvidia, Amazon oder Alphabet. Diese gehörten zweifellos zu den besten der Welt, sagt Jörg Wiechmann. Aber sie dominierten auch die großen Indizes: "Trotz vermeintlich breiter Streuung setzt ein solches Depot damit nahezu vollständig auf ein Thema, nämlich Wachstum und Technologie."

Doch eine erfolgreiche Mannschaft brauche nicht elf Superstars mit nahezu identischen Fähigkeiten, sondern die richtige Mischung. "Genau so entsteht auch ein robustes Depot", erklärt der IAC-Experte. "Die Basis bilden nicht die spektakulärsten Aktien, sondern Firmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Erst ihr Zusammenspiel macht aus einem bunten Sammelsurium an Einzeltiteln ein leistungsstarkes Portfolio."

Ein weiterer häufiger Fehler ist der Spielereinkauf um jeden Preis: Die größten Stars sind teuer, auch an der Börse. Aber es gibt keine Garantie, dass sie auch weiterhin Spitzenleistungen bringen. Siehe Rheinmetall: Der seit Ausbruch des Ukraine-Krieges lange Zeit gefeierte Börsenstürmer hat zuletzt mehr als 50 Prozent von seinen Höchstkursen verloren. Die Bayer-Aktie hingegen, lange Zeit glanzloser Abwehrspieler im Depot, sprang jüngst nach Entspannung im Glyphosat-Streit kräftig an.

"Manchmal schießt eben der Verteidiger das Tor, während der Stürmerstar einen rabenschwarzen Tag erwischt", sagt Jörg Wiechmann. Daher sei es auch gefährlich, die Mannschaft nach jedem Spieltag umzubauen. Langfristig erfolgreich seien Teams, in denen jede Position optimal besetzt ist. Im Fußball wie an der Börse gilt: Die Offensive gewinnt Spiele. Die Defensive gewinnt Meisterschaften.

Über den Itzehoer Aktien Club

Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) die größte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seiner Gründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur in Deutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club die Möglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalen Qualitätsaktien wie McDonald's, BMW und Coca-Cola. Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den vergangenen Jahren zum besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gekürt.

Original-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell