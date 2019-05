HIGH END SOCIETY SERVICE GmbH

Der britische Ausnahmemusiker Steven Wilson ist Markenbotschafter der HIGH END 2019

Wuppertal (ots)

Mit Steven Wilson konnte die HIGH END SOCIETY einen international hochangesehenen und gefragten Künstler als Markenbotschafter für die HIGH END 2019 gewinnen. Wie aktuell kein zweiter Musiker ist Wilson sowohl hinter dem Mikrofon als auch vor dem Mischpult außergewöhnlich erfolgreich. "Gerade die von Steven Wilson gelebte professionelle Verbindung von Technik und Musik auf höchstem Niveau passt hervorragend zum Markenkern der HIGH END", freut sich Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH, welche die HIGH END 2019 als international wichtigste HiFi-Messe ausrichtet.

Steven Wilson ist ein musikalischer Allrounder der Extraklasse! Bekannt wurde er insbesondere als Gründer und Impulsgeber der Progressive-Rock-Formation "Porcupine Tree". Inzwischen pflegt er eine Solokarriere unter eigenem Namen und ist als Solist in den Charts sowie auf der Bühne überaus erfolgreich: Erst im letzten Jahr begeisterte Wilson sein Publikum in der legendären und drei Mal hintereinander ausverkauften Royal Albert Hall in London.

Als ein Multitalent brilliert Wilson als Sänger, Gitarrist, Keyboarder und Komponist und erweist sich zudem als exzellenter Produzent und Toningenieur. Seine unglaubliche Vielseitigkeit gilt nicht nur aktuellen Produktionen, sondern zeigt sich auch in seinem virtuosen Einsatz für die Meisterwerke der Rock-Musik. Dass diese dank seiner Abmischung ihr wahres musikalisches und klangliches Potential entfalten, adelt den britischen Musiker noch einmal auf besonderer Weise.

Dass die Faszination guter Musik im heimischen Wohnzimmer entsteht, ist übrigens auch die Mission der über 500 internationalen Aussteller, die in den Räumen und auf den Flächen der HIGH END hochwertige Unterhaltungselektronik präsentieren und für eine einzigartige Angebotsvielfalt sorgen.

Die HIGH END freut sich auf Steven Wilson.

FAKTEN Messe: HIGH END® 2019 DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSE Ort: MOC München - Lilienthalallee 40 80939 München-Freimann Termin: 9. Mai - 12. Mai 2019 Fachbesuchertag: Donnerstag, 9. Mai 2019 (nur mit Vorabregistrierung) Öffnungszeiten: 9.5.2019: 09.00 - 19.00 Uhr 10.5.+11.5.2019: 10.00 - 18.00 Uhr 12.5.2019: 10.00 - 16.00 Uhr Preis für Fachbesucher: 25,00 EUR bei Vorabregistrierung (gültig für alle Tage) Preis für Publikum: 15,00 EUR / Tagesticket (gültig Freitag oder Samstag) 25,00 EUR/ 3-Tagesticket (gültig Freitag bis Sonntag) 5,00 EUR/Sonntagsticket (gültig nur Sonntag) Veranstalter: HIGH END SOCIETY Service GmbH Vorm Eichholz 2g 42119 Wuppertal Telefon: +49 (202) 70 20 22 E-Mail: info@HighEndSociety.de www.HighEndSociety.de

