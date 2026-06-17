Karg-Stiftung

Montessori, Early Excellence und Co.

Neue Expertise der Karg-Stiftung: Begabte Kinder in der Kita begleiten - Pädagogische Ansätze und Konzepte für die Begabungsförderung nutzbar machen

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Wie können begabte Kinder im Kita-Alltag erkannt und bestmöglich begleitet und gefördert werden? Diese Frage stellt sich nicht nur die Karg-Stiftung, auch Kitas mit unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen suchen immer wieder nach Ansatzpunkten für die individuelle Förderung von Kindern. Die neue Open-Access-Publikation der Karg-Stiftung liefert darauf fundierte und praxisnahe Antworten und trägt damit zu einer potenzialorientierten Förderung und zu mehr Begabungsgerechtigkeit bei. Der kostenlose Download steht ab sofort zur Verfügung.

Die Autor:innen Prof. Dr. Tim Rohrmann und Dr. Nadine Gaus zeigen mit ihrer Expertise, welche begabungsförderlichen Aspekte ausgewählte pädagogische Ansätze und Handlungskonzepte für das Erkennen und Fördern von Kindern mit Begabungen haben.

"Viele Fachkräfte in Kitas fördern begabte Kinder bereits, oft ohne es explizit so zu nennen. Diese Expertise macht sichtbar, welches Potenzial in den pädagogischen Ansätzen und Handlungskonzepten steckt, um begabungsförderlich in den Kitas zu arbeiten. Sie gibt Fachkräften die Sprache und die Werkzeuge, es noch gezielter zu tun", so Lisa Mol, Projektleitung Frühe Bildung, Karg-Stiftung.

Pädagogische Ansätze und Konzepte im Überblick

Die Analyse zeigt deutlich, dass Begabungsförderung bereits in vielen pädagogischen Konzepten als integraler Bestandteil vorliegt. Sie muss nur bewusst gemacht und gezielt genutzt werden. Deutlich wird dies anhand theoretischer Grundlagen und in praxisnahen Interviews mit Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis.

Damit entspricht die Expertise dem Anspruch der Karg-Stiftung, in engem Dialog mit Fachpraxis und Forschung wissenschaftsbasiert tragfähige Antworten auf zentrale Fragen der frühkindlichen Bildung zu entwickeln. Ziel ist es, konkrete Orientierung für den pädagogischen Alltag bereitzustellen und Fachkräfte in ihrer Arbeit zu stärken.

Zielgruppe: Fachpraxis und Verantwortungsträger

Die Expertise richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Leitungspersonen in Kindertageseinrichtungen ebenso wie an Träger, Fortbildner:innen und alle, die frühkindliche Bildungsprozesse gestalten und verantworten. Für die Karg-Stiftung ist die frühe Bildung von zentraler Bedeutung: Schon hier können entscheidende Weichen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie gestellt werden. Um ein begabungsgerechtes Bildungssystem zu verwirklichen, kommt den Fachkräften in den Kitas eine Schlüsselrolle zu.

Begabungsförderung als pädagogische Haltung

Die Expertise will sowohl informieren als auch orientieren und damit die Weiterentwicklung des pädagogischen Alltags unterstützen. Die Publikation versteht Begabungsförderung nicht als isolierte Maßnahme, sondern als grundlegende Haltung im pädagogischen Alltag. Sie ermutigt dazu, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und gezielt zu unterstützen.

Begabungsförderung bedeutet, Potenziale zu erkennen und geeignete Lernumgebungen zu schaffen, damit Kinder ihre Fähigkeiten entfalten können. Davon profitieren besonders begabte und entwicklungsschnelle Kinder - und letztlich alle Kinder in der Einrichtung.

Kurzinfo

Titel: Begabte Kinder in der Kita begleiten - Pädagogische Ansätze und Konzepte für die Begabungsförderung nutzbar machen

Autoren: Prof. Dr. Tim Rohrmann, Dr. Nadine Gaus

Herausgeberin: Karg-Stiftung

Umfang: 114 Seiten

Datum: 1. Auflage, Mai 2026

Kostenloser Download: https://www.fachportal-hochbegabung.de/oid/10269/

Original-Content von: Karg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell