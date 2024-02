"Familienleben mit Autismus" am 18.2. im Ersten

Bremen (ots) - Gesellschaftskritik ist sein Metier. Kein Wunder, Florian Schroeder ist von ganzem Herzen Kabarettist. Aktuell hat der Radio- und Fernsehmoderator das Böse unter die Lupe genommen. Obwohl man heute, wie er sagt, so wenig Kriminalität wie noch nie in den vergangenen fünfzig Jahren erlebt. Dennoch tut sich gerade viel: Viel Nicht-Gutes - nicht nur in ...

mehr