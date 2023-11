Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Ski-Opening in Saalbach Hinterglemm: Die lässigsten Musikfestivals der Alpen

Saalbach Hinterglemm (ots)

BERGFESTival von 8. bis 10. Dezember // Rave on Snow von 14. bis 17. Dezember

Mit einem einzigartigen Line-Up startet Saalbach Hinterglemm Anfang Dezember wieder in die Wintersaison. Mit Bilderbuch, SDP, LaBrassBanda und vielen anderen geht es beim BERGFESTival von 8. bis 10. Dezember wieder rund im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Alle Jahre wieder kündigt sich außerdem nicht nur das Christkind lautstark an: Das Rave on Snow feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Mit über 80 Artists auf 13 Floors und über 50 Stunden Party wird die Skisaison im Glemmtal von 14. bis 17. Dezember mit bebenden Bässen eingeläutet.

Anfang Dezember – Festivalsaison längst vorbei?! Nicht in Saalbach Hinterglemm, denn hier geht sie bereits seit einigen Jahren in die Verlängerung. Locations mit Panoramablick mitten im lässigsten Skigebiet der Alpen, Line Ups vom Feinsten und zahlreiche Besucher:innen sorgen beim BERGFESTival und Rave on Snow Festival in Saalbach Hinterglemm für einen unvergesslichen Start in die Wintersaison.

Von der Piste zur Party

Der Winter rockt, soviel ist klar. Neben großartigen Bands und einer einzigartigen Kulisse erwarten Besucher:innen beim BERGFESTival in Saalbach Hinterglemm außerdem 270 Pistenkilometer, auf welchen vor dem Feiern und Tanzen noch gecarvt werden kann. Die Locations reichen dieses Jahr wieder von der Mainstage mitten im Ort bis hin zu urigen Berghütten.

Großartige Künstler und einzigartige Locations

Das steht beim Rave on Snow Festival ganz oben auf dem Programm. 50 Stunden lang wird hier auf 13 Floors – sei es auf dem 2.000 Meter gelegenen Schattberg Gipfel, der unterirdischen Garage oder in einem der Clubs in Saalbach Hinterglemm – gefeiert.

„Unsere bewährten Ski-Opening Events sind mittlerweile ein mit Freude erwarteter Fixpunkt in unserem Veranstaltungskalender. Alle, die vor der besinnlichen Weihnachtszeit noch in einer einzigartigen Location ausgelassen feiern wollen, sind bei uns perfekt aufgehoben!“, sagt Wolfgang Breitfuß, Direktor des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm.

Wintergenuss im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Endlich wieder den Winter in all seinen Facetten erleben: und zwar in Österreichs lässigstem Skigebiet! Das ist ab dem geplanten Saisonstart am 1. Dezember 2023 möglich. Der Skibetrieb mit Skiverbindungen zwischen Saalbach, Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn ist geplant von 8. Dezember 2022 bis zum 01. April 2023.*

Ob Familien, Freerider, Anfänger oder sportliche Skifahrer, im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn finden alle genau das, was ihr Winterherz begehrt.

*Änderungen vorbehalten.

Infos, Tickets und das komplette Line Up unter www.berg-festival.com bzw. www.raveonsnow.com

Weitere Infos zum Winter im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn unter saalbach.com/winter

Original-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuell